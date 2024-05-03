«الاستجابة الذكية» تتيح تشخيص أعطال الكهرباء ذاتياً

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أن خدمة «الاستجابة الذكية» التي توفرها عبر تطبيقها الذكي والموقع الإلكتروني، تُمكن المتعاملين من التشخيص الذاتي للأعطال الفنية للكهرباء والمياه، إضافة إلى تقليص الوقت اللازم للتعامل مع البلاغات في حال اقتضت الحالة زيارة ميدانية من الفريق الفني.

وفي حال انقطاع التيار الكهربائي داخل المنازل أو المباني، تنصح الهيئة المتعاملين بتحديد المناطق المتأثرة، وتفقد لوحة التوزيع الداخلية. وإذا كان أحد القواطع مفصولاً، يمكن الاستعانة بفني مؤهل، لمعالجة الخلل الداخلي، أما إن كانت جميع القواطع في وضعية التشغيل، فيمكن الاستعانة بخدمة الاستجابة الذكية في تطبيق الهيئة الذكي واتباع الخطوات الموضحة.