"طيران أبوظبي" تكمل بنجاح صفقة الاستحواذ على حصص في "الاتحاد للطيران الهندسية" و"آمرك" و"جال"

أعلنت شركة طيران أبوظبي، المزود الرائد لخدمات الطيران والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADAVIATION)، عن اكتمال صفقة الاستحواذ على حصص في شركات "الاتحاد للطيران الهندسية"، والمركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعَمرة (آمرك)، وشركة "جلوبال إيروسبيس لوجيستكس" (جال)، من شركة تابعة ومملوكة بالكامل لـ"القابضة" (ADQ)، مقابل إصدار أسهم في شركة طيران أبوظبي.

وستسهم الصفقة في إنشاء مجموعة شركات طيران تنافسية ومتكاملة وتمتلك قدرات قوية في مجالات الصيانة والإصلاح، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، والخدمات الهندسية المتقدمة.

وتعد شركة طيران أبوظبي مزوداً رائداً لخدمات الطيران، حيث تمتلك وتشغل أسطولاً مكوناً من 62 طائرة تلبي الاحتياجات المتنامية لنقل كبار الشخصيات، وعمليات البحث والإنقاذ، ورش المحاصيل الزراعية، وتقديم الدعم لضحايا الزلازل، وعمليات إطفاء الحرائق في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى. كما تتمتع الشركة بسجل حافل في دعم الشركات العاملة في قطاع النفط بمنطقة الشرق الأوسط خاصة والعالم بشكل عام من خلال أكثر من مليون ساعة طيران خلال العقود الخمسة الماضية.

وبعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المعنية، تم نقل 100% من أسهم شركة "الاتحاد للطيران الهندسية"، و100% من أسهم شركة "آمرك"، و50% من أسهم شركة "جال"، إلى شركة طيران أبوظبي. في المقابل، سيتم إصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات درهم، حيث ستكون هذه السندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في رأس مال شركة طيران أبوظبي.

وسيسهم نقل الشركات الثلاثة إلى محفظة شركة طيران أبوظبي في إضافة مجموعة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة:

تقدم شركة "الاتحاد للطيران الهندسية" خدمات الصيانة والإصلاح للعديد من شركات الطيران، مثل شركة "الاتحاد للطيران" التي تعد إحدى شركات الطيران الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومقرها في أبوظبي، حيث يعمل لدى الشركة أكثر من 2000 موظف ضمن حظائر صيانة الطائرات التي تغطي مساحة 42 ألف متر مربع.

تشغّل شركة "آمرك" مركزاً متكاملاً لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح التي تتضمن الحلول الهندسية، والتدريب الفني، وإدارة سلاسل الإمداد، وخدمات تعديل وتحديث أكثر من 35 نوعاً من الطائرات.

تعدّ "جال" إحدى أكبر الشركات المزودة لخدمات الصيانة والإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعمل لديها أكثر من 5000 فني ومهندس يقدمون خدماتهم لما يزيد عن 45 نوعاً من الطائرات.

وسيؤدي اكتمال صفقة الاستحواذ إلى إنشاء كيان وطني جديد يضم أكثر من 9500 موظف، وتقدم مجموعة واسعة وشاملة من الخدمات لقطاع الطيران، والتي ستستفيد من تنامي الطلب على هذا النوع من الخدمات في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

وقال سعادة نادر أحمد محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي: "يعزز نجاح صفقة الاستحواذ من الميزات التنافسية للشركة ويسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران. وتسهم هذه العملية في تأسيس كيان جديد بمستوى إقليمي وعالمي يدعم قدرات شركة طيران أبوظبي في خدمات صيانة وإصلاح الطائرات، ويعزز فرص الشركة لتحقيق المزيد من التوسع والنمو. ونتطلع لمواصلة التقدم والتميز لتلبية متطلبات واحتياجات عملائنا".