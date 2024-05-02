أداء استثنائي لـ «إدارة الضيافة» في «دبي التجاري العالمي» خلال 2023

أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن تحقيق «إدارة الضيافة» في المركز أداء استثنائياً خلال عام 2023، إذ قدّمت الإدارة خدماتها لأكثر من مليون ضيف حضروا 2846 فعالية.

وأفاد المركز بأن هذا الأداء اللافت يعكس الزيادة الكبيرة في عدد الضيوف والتي بلغت 48%، مع ارتفاع عدد الفعاليات بنسبة 23% على أساس سنوي، كما يؤكد هذا النمو القوي التزام المركز بتقديم تجارب فريدة ورائدة، وتعزيز مكانته في قطاع الضيافة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر عبدالكريم جلفار: «حققت إدارة الضيافة في المركز العام الماضي إنجازات استثنائية رسخت دورنا المحوري في تعزيز قطاع الضيافة في دبي».

وأضاف: «تسلط هذه الإنجازات الضوء على كفاءة فريق الضيافة، الذي يشرف على إدارة العمليات، وقدرته على تقديم تجارب ضيافة عالمية المستوى في الفعاليات التي تقام داخل المركز وخارجه. ونحن ملتزمون بإرساء معايير جديدة وتطوير خدماتنا بطرق مبتكرة، مع التركيز على القيم الأساسية والمبادئ الجوهرية للضيافة، بما يعزز المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي وجهة رائدة للفعاليات والضيافة».

ووفقاً لبيان المركز، قدمت إدارة الضيافة خدماتها لأكثر من 920 ألف ضيف للفعاليات الداخلية في عام 2023، بزيادة سنوية قدرها 48%، وذلك خلال الفعاليات التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي وشملت معارض ضخمة، وملتقيات لجمعيات دولية، ومؤتمرات وحفلات زفاف رفيعة المستوى، وفعاليات مؤسسية وأخرى خاصة.

كما قدمت «الضيافة» خدماتها لأكثر من 106 آلاف ضيف في الفعاليات الخارجية في عام 2023، بزيادة سنوية قدرها 45%، كما ارتفع عدد الفعاليات الخارجية التي تم تقديم خدمات الضيافة لها بشكل ملحوظ، إذ وصل إلى 1382 فعالية في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 44%.

وقدّم فريق الضيافة المتخصص في تنظيم حفلات الزفاف الكبيرة، خدماته لضيوف الحفلات الذين بلغ عددهم 72 ألفاً و520 ضيفاً، بزيادة سنوية قدرها 143% في عام 2023، مقارنة بـ29 ألفاً و880 ضيفاً في عام 2022.

ولفت «دبي التجاري العالمي» إلى أنه بمقدور «إدارة الضيافة» تقديم خدماتها لنحو 40 ألف ضيف يومياً، في وقت شهدت فيه نمواً هائلاً وتطوراً كبيراً في أعمالها خلال عام 2023، إذ لعب الفريق دوراً مهماً في تعزيز قطاع الضيافة في دبي خلال عام 2023، عبر تحقيق رقم قياسي جديد وفوز استثنائي في مسابقة «صالون كولينير الإمارات 2023» لفنون الطهي التي حصدت فيها 17 ميدالية، منها ثماني ميداليات ذهبية، فضلاً عن فوز مركز دبي التجاري العالمي بجائزة «أفضل مؤسسة في دولة الإمارات»، ما عزز مكانته وسمعته العالمية المرموقة في قطاع الضيافة.