«ديوا»: دعم مشروعات «دبي القابضة» وفق أفضل المعايير العالمية

عقد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة»، أميت كوشال، بحضور فريق الإدارة العليا في الهيئة و«دبي القابضة».

واستعرضت «دبي القابضة» المشروعات التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات القليلة المقبلة، وتم تشكيل لجنة توجيهية ولجنة تنفيذية مشتركة بين الجانبين، لتعزيز كفاءة وفاعلية التواصل المستمر والمفتوح، وتسهيل آليات إطار العمل المشترك، على أن يتم عقد اجتماعات دورية بين الطرفين لمراجعة التقدم في مشروعات «دبي القابضة»، وتقديم خدمات الكهرباء والمياه بالشكل الأمثل وفي مواعيدها، وفق أعلى المواصفات العالمية.

وأكد الطاير خلال اللقاء أنه «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر الهيئة في تقديم كل دعم ممكن لمشروعات (دبي القابضة) وفق أفضل المعايير العالمية، لتعزيز مكانة دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

وأشار إلى توفر بنية تحتية قوية للهيئة من قدرات إنتاج الكهرباء، وتحلية المياه، وشبكات الكهرباء والمياه، التي بإمكانها الوفاء بمتطلبات الكهرباء والمياه لمشروعات «دبي القابضة» في مواعيدها، مؤكداً أن الهيئة أصبحت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة والمياه، وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والجودة، ومواكبة الزيادة في الطلب على الطاقة والمياه، ورفع قدرة شبكات النقل والتوزيع، بما يواكب التوسع الكبير الذي تشهده دبي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة»، أميت كوشال،: «تجسد محفظة (دبي القابضة) الشاملة، بما فيها (نخيل) و(ميدان)، التزامنا الراسخ بتعزيز المشهد الاقتصادي والحضري في دبي، ومع استمرار أعمالنا في النمو في مختلف القطاعات، فإن تعاوننا مع المؤسسات البارزة في الإمارة مثل (ديوا)، يعد أمراً حتمياً تتضافر من خلاله جهودنا لضمان توفير الخدمات الأساسية بسلاسة لمجمعاتنا».

ووفقاً لدراسة قام بها استشاري عالمي متخصص، تتصدر «ديوا» المركز الأول عالمياً في أكثر من 10 مؤشرات أداء رئيسة في مجال عملها، بما في ذلك تسجيل الهيئة رقماً قياسياً عالمياً يعد الأقل والأفضل في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك في العام (1.06 دقيقة)، مقارنة مع 15 دقيقة لدى أفضل شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.