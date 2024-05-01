36.5 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 4 أشهر بنمو 111%

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 36 ألفا و553 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري 2024 بنمو 111% مقارنة بـ 17 ألفا و358 حساباً خلال الفترة نفسها من عام 2023، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية ومن بينها "باركن" و"سبينس" وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير و16574 حساباً في مارس، و9957 حساباً في أبريل الماضي الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة 134.5% مقارنة بنحو 4246 حساباً جديداً في مارس 2023، وذلك بالتزامن مع طرح أسهم شركة "سبينس".

واستحوذت شركة "بي اتش ام" كابيتال للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بواقع 12752 حسابا ، ثم "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" بواقع 10816 حساباً، ثم "الرمز كابيتال" 4741 حساباً، يليه "المشرق" للأوراق المالية بنحو 2065 حساباً، والدولية للأوراق المالية 1880 حساباً، و"أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" 1526 حساباً، يليه "المجموعة المالية هيرميس - الإمارات" 462 حساباً، و"أبوظبي الأول" للأوراق المالية 460 حساباً.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة، أكثر من 1.359 مليون صفقة خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري، على عدد 29.42 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 65.2 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 25.05% أو ما يعادل 16.3 مليار درهم، ثم "بي اتش ام كابيتال" بحصة 11.44% توازي 7.47 مليار درهم، وثالثاً "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" بنحو 6.35 مليار درهم أو ما نسبته 9.74%، و"أرقام سيكيورتيز" بـ5.7 مليار درهم بنسبة 8.84%.

وجاءت شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" في المركز الخامس بنحو 2.89 مليار درهم أو ما نسبته 5.6%، و"أكس كيوب - صانع السوق" بنحو 3.18 مليار درهم وبنسبة 4.88%، و"الرمز كابيتال" بـ2.89 مليار درهم، بحصة 4.44% و"بي اتش ام - صانع السوق" بنحو 2.29 مليار درهم أو ما نسبته 3.52%.

وأعلنت شركة بي اتش ام كابيتال، عن إطلاق خدمة الاستثمار في منتجات الدخل الثابت تزامنًا مع تصدرها لقائمة جذب الحسابات الجديدة للمستثمرين والسيولة مقارنة بشركات الوساطة المدرجة في سوق دبي المالي وذلك خلال الأربعة شهور الأولى من العام الجاري.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لـ بي اتش ام كابيتال، إن إطلاق خدمة الاستثمار في منتجات الدخل الثابت هو جزء من جهودنا المتواصلة لتطوير الخدمات التي تلبي احتياجات عملائنا، مما يوفر لهم سيولة وتسعيرًا وتنفيذًا متفوقين عبر الأسواق المالية الإقليمية والعالمية." وأضاف «مع احتمال انخفاض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، من المرجح أن يكون الاّن نقطة دخول جيدة للاستثمار في منتجات الدخل الثابت»

وأضاف: "يأتي إطلاق قسم الدخل الثابت في سياق التوسع المستمر لأسواق المال في منطقة الخليج، مع زيادة كبيرة في وزن السندات والصكوك الخليجية في القوائم الثابتة المتبعة على نطاق واسع من قبل المستثمرين العالميين في منتجات الدخل الثابت. متضحاً في حوالي 600 مليار دولار من الإصدارات المتداولة عبر السندات التقليدية والصكوك من المُصدرين في مجلس التعاون الخليجي، منها 180 مليار دولار من المصدرين في الإمارات فقط، كما أنه من المتوقع أن تتلقى الأسواق الإقليمية لرأس المال تخصيصات متزايدة من المستثمرين العالميين في منتجات الدخل الثابت".