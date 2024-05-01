تقرير: طلب قوي على عقارات أبوظبي خلال الربع الأول من 2024

شهد الربع الأول من عام 2024 نمواً قوياً في الطلب على عقارات أبوظبي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أسعار العقارات وحجم وإجمالي قيمة المعاملات، كما أنه من المتوقع أن يستمر هذا الأداء القوي خلال العام الحالي، الأمر الذي يُعزز مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمارات العقارية، مما يُحفّز القطاع ويُحافظ على ديناميته.

وسجلت أسعار الشقق والفلل الفاخرة في المناطق الأكثر طلباً، ارتفاعاً بنحو 6% خلال الربع الأول لعام 2024، بما في ذلك "جزيرة السعديات" التي ارتفعت أسعار الشقق الفاخرة فيها بنحو 3.64%، كما ارتفعت أسعار الفلل الفاخرة في هذه المنطقة بنحو 5.53%.

وسلّطت اتجاهات السوق العقارية من موقع "بيوت"، الضوء على أداء القطاع العقاري في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2024، حيث شهدت أسعار العقارات في عدة مناطق ارتفاعاً واضحاً مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، خاصة في الأحياء الراقية التي تضم مرافق وخدمات بمواصفات عالمية، ما يعكس الطلب المرتفع على العقارات بأبوظبي.

المناطق الأكثر طلباً للشراء

تصدرت كلّ من "الريف" و"الغدير" قائمة المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق بأسعار منخفضة، في حين احتلت "جزيرة الريم" و"شاطئ الراحة" المراتب الأولى ضمن فئة شراء الشقق الفاخرة. بالمقابل، برزت كلّ من "الريف" و"مدينة خليفة" كأفضل الخيارات للباحثين عن فلل بأسعار منخفضة، بينما كانت "جزيرة ياس" و"جزيرة السعديات" أكثر المناطق طلباً من قِبل الباحثين عن فلل فاخرة في أبوظبي.

أسعار العقارات

ووفقًا للبيانات الصادرة عن موقع بيوت، شهدت أسعار الشقق والفلل الفاخرة في المناطق الأكثر طلباً، ارتفاعاً بنحو 6% خلال الربع الأول لعام 2024، بما في ذلك "جزيرة السعديات" التي ارتفعت أسعار الشقق الفاخرة فيها بنحو 3.64%، كما ارتفعت أسعار الفلل الفاخرة في هذه المنطقة بنحو 5.53%.

على صعيد آخر، انخفض متوسط سعر البيع للقدم المربع الواحد للشقق والفلل ضمن فئة الأسعار المنخفضة في أبوظبي، بنسبة وصلت إلى نحو 4%، ورغم ذلك، سجّلت منطقة "الغدير" ارتفاعاً في أسعار الشقق بنحو 6.02%، كما ارتفعت أسعار الفلل بنحو 5.19% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.

فيما يتعلق بعدد صفقات بيع العقارات في العاصمة أبوظبي فقد أظهرت بيانات منظومة "داري" الرقمية، أن الربع الأول من عام 2024 شهد تسجيل أكثر من 4674 صفقة بيع عقار سكني، توزّعت ما بين 1167 صفقة بيع عقارات جاهزة و1752 صفقة بيع وحدات لا تزال على المخطط، بقيمة إجمالية تجاوزت 9.6 مليار درهم إماراتي، هذه الأرقام تُشير بشكل واضح إلى الأداء القوي لسوق العقارات في أبوظبي والثقة الكبيرة للمستثمرين بالقطاع.

العائد على الاستثمار

من حيث العائد على الاستثمار وبناءً على العوائد المتوقعة للشقق، فقد برزت منطقة "الريف" كخيار مثالي للمستثمرين الذين يسعون لشراء شقق بأسعار منخفضة، حيث تتجاوز العوائد الاستثمارية فيها 8.30%، بينما تعتبر جزيرة الريم الوجهة المفضلة للباحثين عن شقق فاخرة، حيث تفوق العوائد الاستثمارية فيها 6.90%.

أما العوائد على الاستثمار في فلل أبوظبي، فقد أظهرت البيانات أن منطقة "الغدير" حققت أعلى عائد على الاستثمار بنسبة وصلت إلى 7.65% ضمن فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة، في حين سجّلت "جزيرة ياس" عوائد بنسبة 6.91% على الاستثمار بالفلل الفاخرة.

المشاريع السكنية على المخطط

برز كلّ من مشروع "رويال بارك" في مدينة مصدر، ومشروع "بلوم ليفينج" في مدينة زايد، كأفضل الخيارات للباحثين عن شقق بأسعار منخفضة لا تزال على المخطط أو قيد الإنشاء في أبوظبي، في حين أظهر الباحثون عن شقق فاخرة لا تزال على المخطط أو قيد الإنشاء، اهتماماً كبيراً بالمشاريع التي تحتضنها منطقة "ياس بيتش ريزيدنس" في جزيرة ياس و"منطقة السعديات الثقافية" في جزيرة السعديات.

إلى جانب ذلك، كشفت بيانات موقع بيوت عن أفضل مشاريع الفلل التي لا تزال على المخطط أو قيد الإنشاء، حيث برز "فيّ الريمان 2" في الشامخة كأكثر الخيارات التي يفضلها الباحثون عن فلل قيد الإنشاء ضمن فئة الأسعار المنخفضة، في حين كان مشروع "ياس إيكرز" في جزيرة ياس ومشروع "مرجان السعديات" في جزيرة السعديات، الأكثر تفضيلاً للراغبين في شراء فلل فاخرة لا تزال على المخطط أو قيد الإنشاء في أبوظبي.

المناطق الأكثر طلباً للاستئجار

بالانتقال إلى تقرير موقع بيوت.كوم عن استئجار العقارات في أبوظبي، فقد أظهرت اتجاهات البحث في الموقع أن الباحثين عن شقق بأسعار منخفضة يفضلون السكن في منطقتي "مدينة خليفة" و"الخالدية"، في حين جذبت "مدينة محمد بن زايد" و"مدينة خليفة" أنظار الباحثين عن فلل بأسعار منخفضة. بالمقابل، كانت "جزيرة الريم" و"شاطئ الراحة" الأكثر طلباً لاستئجار الشقق الفاخرة، في حين أن "حدائق الراحة" و"جزيرة ياس" كانتا الأكثر طلباً لاستئجار الفلل بأسعار الفاخرة.

إيجارات العقارات

وفق البيانات الصادرة عن موقع بيوت العقاري، فقد شهد متوسط إيجار الشقق الفاخرة نمواً واضحاً وصلت نسبته إلى 9%، خاصة في "جزيرة السعديات" و"شاطئ الراحة"، كما شهدت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة ارتفاعاً في الأسعار بنحو 7% في منطقتي "المرور" و"الخالدية".

بالمقابل، طرأ ارتفاع بنحو 5% في متوسط إيجارات الفلل ذات الأسعار المنخفضة، باستثناء "مدينة الرياض" التي سجّلت إيجاراتها ارتفاعاً بنسبة 12.9%، في حين حققت معظم الفلل الفاخرة ارتفاعاً طفيفاً بمعدل الإيجارات، باستثناء منطقة البطين التي حققت زيادة ملحوظة بإيجارات الفلل الفاخرة بنسبة وصلت إلى 8.15%، ويعزى ذلك بالأساس إلى الطلب القوي على عقارات المنطقة خلال الربع الأول من عام 2024.

في تعليقه على تقرير أداء سوق العقارات في أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2024، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط: "لا يزال سوق العقارات في أبوظبي يتمتع بأداء قوي كما نرى من خلال بيانات الربع الأول من عام 2024، حيث تُظهر اتجاهات السوق الحالية وجود ثقة متزايدة في سوق العقارات بأبوظبي من قِبَل المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء"، وأضاف قائلاً: "تزخر إمارة أبوظبي بالفرص كونها سوق رئيسية للاستثمار العقاري مع المشاريع الضخمة التي تم إطلاقها مؤخراً، مثل جزيرة الجبيل وجزيرة رمحان، وهو ما يجعلنا نؤكد بأن القطاع العقاري في العاصمة سيكون أكثر ازدهاراً ويُنبئ عن مستقبل مشرق".