14.2 مليار درهم الإيرادات الموحَّدة لـ «إي آند» خلال الربع الأول من 2024

أعلنت مجموعة «إي آند» أمس، عن نتائجها المالية الموحّدة للربع الأول من عام 2024، حيث سجلت المجموعة نمواً سنوياً في الإيرادات الموحدة بلغت نسبته 9% لتصل إلى 14.2 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح الصافية الموحدة لتصل إلى 2.3 مليار درهم، وبنسبة نمو سنوية بلغت 7%، في حين ارتفعت أرباح المجموعة الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لتصل إلى 6.4 مليارات درهم، وبنسبة نمو سنوية بلغت 3%، ما أدى إلى هامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 45%.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، سجلت «إي آند الإمارات» نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2024، حيث وصل عدد مشتركيها إلى 14.5 مليون مشترك، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي المجموعة إلى 173 مليوناً، بزيادة قدرها 5% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة «إي آند»، جاسم محمد بوعتابة الزعابي: «حققت (إي آند) أداء قوياً خلال الربع الأول من عام 2024؛ حيث وصلت أرباحها الصافية الموحَّدة إلى 2.3 مليار درهم، بنسبة نموّ سنوية بلغت 7%. جاء هذا الأداء مدفوعاً بجهود كبيرة ومستمرة بذلتها المجموعة على صعيد تطوير ركائز أعمالها الرئيسة وتنويعها، وتعزيز الابتكار في مختلف أعمالها، والبناء على ما تمَّ تحقيقه من إرث من الريادة والإنجاز، وبما يسهم في تعزيز مكانتها بصفتها مجموعة عالمية رائدة للتكنولوجيا».

وأضاف «حرصت (إي آند) خلال الربع الأول من العام على مواصلة جهودها في تشكيل شراكات جديدة عبر منظومة أعمالها، إلى جانب ريادتها في تطبيق التقنيات الناشئة التي من شأنِها المساهمة في تمكين المستقبل الرقمي. كما تؤكد المجموعة استمرارها في تسخير إمكانات التقنيات التحويلية لتمكين الملايين من العملاء حول العالم عبر تنفيذ حلول مبتكرة وسباقة تدعم تطلعات المساهمين، وتواكب توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق الريادة في مختلف المؤشرات الرقمية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة (إي آند)، حاتم دويدار: «تظهر النتائج المالية للربع الأول من هذا العام حجم ومستوى التطورات والإنجازات التي حققتها (إي آند) خلال تحولها إلى مجموعة تكنولوجية عالمية، كما تظهر صحة النهج الذي تتبناه المجموعة في أعمالها، والذي يركز على البناء والإضافة على ما تم تحقيقه من نجاحات سابقة؛ حيث يُعد الأداء القوي الذي حققته (إي آند) والمتمثل في نمو الإيرادات الموحَّدة بنسبة 9%، لتصل إلى 14.2 مليار درهم، ونمو الأرباح الموحَّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لتصل إلى 6.4 مليارات درهم، وبنسبة نمو سنوية بلغت 3%، شهادة على نجاح التوجهات الاستراتيجية التي قمنا بها، لاسيما من حيث تنويع محفظة أعمالنا، وتعزيز علامتنا التجارية، وتوسيع نطاق شراكاتنا الاستراتيجية. إننا على ثقة بأن الأداء القوي الذي تحقق خلال الربع الأول من هذا العام يعتبر نقطة انطلاق نحو بذل المزيد من الجهود التي سنسعى من خلالها إلى توفير قيمة مضافة لمساهمينا، علاوة على تمكين الأفراد والمجتمعات التي تتواجد بها».

إنجازات تشغيلية

حصلت «إي آند» على لقب العلامة التجارية التكنولوجية الأسرع نمواً ومحفظة العلامات التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتؤكد مكانتها الريادية، كما واصلت مسار النمو من خلال الشراكات والتحالفات البارزة التي أبرمتها والتحديثات التي قامت بها على صعيد البنية التحتية.

وفي الربع الأول من عام 2024، أعلنت «إي آند» وشركاؤها في التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي في مجال الاتصالات عن مشروع مشترك لتطوير نماذج لغوية كبير، خصوصاً بشركات الاتصالات، وذلك بهدف إحداث تغيير جذري في خدمة العملاء من خلال حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وعلى هامش أعمال المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة، والذي جرت فعالياته في برشلونة خلال فبراير الماضي، أعلنت «إي آند» أيضاً عن تعهدها باستثمار ستة مليارات دولار لصالح تحالف Partner2Connect التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2024 و2026، لتحقيق التقدم التكنولوجي وتطوير البنى التحتية والارتقاء بمستوى الحلول الرقمية المبتكرة التي تقدمها المجموعة للأفراد والمجتمعات التي تتواجد بها.

وأحرزت وحدة خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في مجموعة «إي آند» تقدماً ملحوظاً في تسريع حلول الاتصال من خلال إبرام اتفاقيات مهمة في مجال الكبلات البحرية. ومن المقرر أن تعمل الوحدة على إرساء الكبل البحري «إفريقيا 2»، ليكون أطول الكبلات البحرية التي تمر في دولة الإمارات. ووقعت المجموعة أيضاً شراكة مع مجموعة «Ooredoo» في إطار نظام كبل بوابة الخليج (GGC-1)، الذي يربط مراكز البيانات في كل من أبوظبي والدوحة، بهدف تسهيل التواصل وتبادل البيانات.

وشكلت «إي آند» مع شركة «المصرية للاتصالات» وشركة «تيلين» الإندونيسية وإحدى شركات الاتصالات الهندية الكبرى اتحاداً لتطوير مشروع الكبل البحري ICE IV، الذي يهدف للربط بسلاسة بين جنوب شرق آسيا والهند وصولاً إلى الشرق الأوسط.

«إي آند الإمارات»

واصلت «إي آند الإمارات» صدارتها لقائمة أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات في العالم لعام 2024. كما قام مركز التميز التابع لشركة آباك بمنحها شهادة آيزو 37001: 2016 الخاصة بنظام إدارة مكافحة الرشوة، والتي تُعتبر علامة فارقة في تأكيد التزام الشركة بالممارسات التجارية الأخلاقية.

وباعتبارها شركة رائدة في شبكات الاتصال والتكنولوجيا، تمكنت «إي آند الإمارات» من استكمال تجربة شبكة النفاذ الراديوي السحابية، ما يوفر مزيداً من المرونة والابتكارات لتحسين أداء شبكة الجيل الخامس.

«إي آند الحياة»

واصلت شركة «إي آند الحياة» في الربع الأول تبني رؤيتها المتمثلة في تبسيط الخدمات، وقامت بتحديث تطبيق e& money الذي أصبح تطبيق التكنولوجيا المالية الأول في دولة الإمارات من حيث عدد المستخدمين النشطين شهرياً.

«إي آند إنتربرايز»

أطلقت «إي آند إنتربرايز» بالتعاون مع «ضمان» سلسلة مراكز الخدمات الرقمية «حياكم» المبتكرة، الأولى من نوعها في قطاع التأمين الصحي عالمياً، وذلك بهدف تعزيز خدمة العملاء في قطاع التأمين الصحي في دولة الإمارات.

«إي آند إنترناشيونال»

واصلت شركة «إي آند إنترناشيونال» توسيع نطاق برنامج شركاء الشبكة، الذي يهدف إلى تعزيز الفائدة والنمو المتبادل ليشمل المشغلين الآخرين. كما شهد الربع الأول من عام 2024 تحقيق خطوات كبيرة في هذا المجال، كانت أبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «Ncell» النيبالية. ويمتد برنامج شركاء الشبكة الآن ليشمل خمسة مشغلين في ستة بلدان.

«إي آند كابيتال»

منذ إطلاقها قبل عام، استثمرت «إي آند كابيتال» ما يقارب الــ100 مليون دولار في أكثر من 10 شركات مبتكرة عالمياً على الصعيد التكنولوجي، وبالشكل الذي يجعل من «إي آند كابيتال» المستثمر الأكثر نشاطاً في صناديق رأس المال الاستثماري CVC في الشرق الأوسط.

خطة «5 غيغابت و10 غيغابت» للإنترنت الأولى من نوعها في الدولة

كشفت «إي آند الإمارات» عن خطة «5 غيغابت و10 غيغابت» للإنترنت الأولى من نوعهما في الدولة لتعزيز تجارب الأفراد. ومن المتوقع أن تساعد شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل الجديدة (FTTH) في تحسين تجربة الاتصال بسرعتها الفائقة. ولإحداث تحول جذري في قطاع الاتصالات، تعاونت «إي آند» الإمارات مع شركة «كورنينغ إنكوربوريتد» لتوفير خدمة الألياف الضوئية إلى اليخوت (FTTY) في مرسى ياس بأبوظبي. ويقدم هذا التعاون حلول الاتصال المتقدمة لـ138 يختاً مع كبلات الألياف الضوئية المتطورة التي تصنعها شركة كورنينغ، ما يوفر إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت إلى اليخوت على المرسى.

وأبرمت «إي آند الإمارات» شراكة استراتيجية مع «كيزاد» لتطوير المنظومة الرقمية لمدينة رزين السكنية في أبوظبي وترقيتها بنحو كامل. وفي ما يتعلق بشبكة الجيل الخامس، أصدرت «إي آند الإمارات» تقريراً سلطت فيه الضوء على إمكاناتها في هذا المجال والتزامها وقدراتها بأن تكون في طليعة ريادة دولة الإمارات على صعيد شبكات الجيل الخامس.