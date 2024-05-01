عقارات دبي تحقق أفضل أداء شهري لأبريل على الإطلاق 

حقق القطاع العقاري في دبي، خلال أبريل الماضي، أعلى أداء شهري له على الإطلاق، بعد تسجيل مبيعات بقيمة 31.73 مليار درهم، مسجلاً نمواً نسبته نحو 20.6% مقارنة بمبيعات بلغت 26.3 مليار درهم في أبريل 2023، وذلك بحسب رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأظهرت البيانات تسجيل 11 ألفاً و520 مبايعة في أبريل 2024، بزيادة قدرها 44.4% من حيث عدد المبايعات، مقارنة بأبريل 2023 الذي شهد تسجيل 7980 مبايعة.

وبمقارنة الأداء العام للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مع الفترة نفسها من عام 2023، يتّضح وفقاً للبيانات، على أساس سنوي، وجود أداء متميز لإجمالي قيمة المبيعات بنسبة نمو بلغت 22%، إذ وصلت المبيعات خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 140.5 مليار درهم، مقابل 115.15 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضحت البيانات تسجيل 48 ألفاً و200 مبايعة خلال الفترة من يناير إلى نهاية أبريل 2024، مقارنة بـ38 ألفاً و927 مبايعة في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 24%، لتعد مبيعات عقارات دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 الأعلى على الإطلاق أيضاً. كما تمثل مبيعات عقارات دبي خلال الثلث الأول من العام الجاري نحو 35% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في عام 2023.

وتأتي تلك الأرقام القياسية استكمالاً لحالة الازدهار المتواصلة التي يشهدها القطاع العقاري في دبي خلال السنوات الماضية، وعقب النمو الاستثنائي في عام 2023 الذي شهد وصول قيمة المبيعات العقارية إلى 401 مليار درهم، وتُعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية بالإمارة.

• مبيعات عقارات دبي خلال الثلث الأول من العام الجاري تمثل نحو 35% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في عام 2023.