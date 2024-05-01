«إس آند بي»: تأثيرات مباشرة لتوسعة «آل مكتوم الدولي» على القطاع العقاري

قال محللون من وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيفات الائتمانية (إس آند بي غلوبال)، خلال ندوة إعلامية حول توجهات التصنيفات الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي 2024، إن البنوك الإماراتية ستواصل تحقيق نتائج قوية خلال العام الجاري، مدعومة بمستويات أسعار الفائدة السائدة إلى الآن.

وتوقعت «إس آند بي غلوبال» أن يكون للتوسعة المعلنة لمطار آل مكتوم الدولي، تأثيرات مباشرة على القطاع العقاري والمشروعات، والطلب على السكن في المناطق القريبة من المطار الجديد.

وقال محلل تصنيفات المؤسسات المالية لدى وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيفات الائتمانية (إس آند بي غلوبال)، محمد دمق، إن البنوك الإماراتية ستستمر خلال العام الجاري في تحقيق نتائج قوية مدعومة بكون أسعار الفائدة تبقى مرتفعة رغم اتجاه التخفيض المرتقب.

وتابع: «عند الحديث عن جودة الأصول، فلاتزال الصورة قوية، ومستوى القروض المتعثرة منخفضاً، وتصل نسبة تغطيتها إلى 100%، وهذا أكثر من كافٍ».

بدورها، تحدثت محللة تصنيفات الشركات في «إس آند بي غلوبال»، تاتيانا ليسكوفا، عن القطاع العقاري والتطورات التي شهدها خلال السنوات الماضية، ومساره خلال السنوات المقبلة.

وحول القطاع العقاري في دبي، أشارت إلى أن جميع معاملات الشراء والطلب والأسعار شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية، وبالتالي، فإن مطوري العقارات حسّنوا، على مدى السنوات القليلة الماضية، ملاءتهم المالية بشكل كبير، وعززوا الأرصدة النقدية والتحصيل.

وتحدثت عن الأثر الذي سيحمله الإعلان عن توسعة مطار آل مكتوم الدولي، ليكون أكبر مطار في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً، فقالت: «سيكون للمشروع أثر على المدينة والاقتصاد ككل، وسيحمل تأثيرات مباشرة خلال الفترة المقبلة على القطاع العقاري، لاسيما في المناطق القريبة».

وأشارت إلى وجود العديد من المشروعات القائمة في المناطق القريبة من المطار، والعديد من المناطق التي يتم تطويرها، إضافة إلى المشروعات الأخرى التي ستبدأ لاحقاً، وستتسارع بعد الإعلان عن التوسعة.

وتابعت: «القوى العاملة في المطار نفسه وفي المشروعات المحيطة، ستشكل قوة طلب كبيرة على السكن في المناطق القريبة من المطار».

في السياق نفسه، توقع مدير ومحلل رئيس، تصنيفات التأمين لدى الوكالة، إمير موجكيك، أن يستمر قطاع التأمين في تحقيق ربحية جيدة، وأن تنمو أقساط التأمين بدعم من المشروعات الجديدة في المنطقة عموماً، كما توقع أن ترتفع أسعار تأمين السيارات والممتلكات، وأن ينعكس ذلك على ارتفاع أقساط التأمين عموماً.