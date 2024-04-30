«براند فاينانس»: «أدنوك» العلامة التجارية الأكثر قيمة في الإمارات

صنّفت «براند فاينانس»، «أدنوك» في المرتبة الأولى، باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في الإمارات، وفي المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط، وذلك ضمن قائمة «ميدل إيست 150» لعام 2024.

وزادت قيمة العلامة التجارية لـ«أدنوك» بنسبة 7% خلال عام 2023، لتصل إلى 15.2 مليار دولار، وارتفع تصنيفها إلى «AAA-»، بفضل تحسن نقاطها في مؤشر قوة العلامة التجارية لتصل إلى 80.2 نقطة، مدعومة بجهودها المستمرة لخفض الانبعاثات، وتوظيف أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتنويع محفظة أعمالها.

وأشارت «براند فاينانس» إلى مساعي «أدنوك» المستمرة لتوسيع وتنويع أعمالها من خلال عمليات استحواذ استراتيجية شملت الاستثمار الذي نفذته الشركة، أخيراً، باستحواذها على حصة 10.1% في شركة «ستوريجا» البريطانية لتوسعة محفظة أعمالها في مجال إدارة الكربون.

وقالت إن التزام «أدنوك» بتحقيق خفض الانبعاثات الكربونية، أسهم بشكل قوي في تعزيز قوة علامتها التجارية، حيث تُعدُّ واحدة من الشركات الـ50 الموقعة على «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»، وهو ميثاق عالمي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف COP28، يهدف إلى تسريع وتوسيع نطاق العمل المناخي في القطاعات الصناعية.

وأضافت «براند فاينانس» أن «أدنوك» أصبحت «العلامة التجارية الأقوى» في قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط، بفضل جهودها المستمرة لتعزيز مكانتها في قطاع الطاقة عبر التزامها بخفض الانبعاثات، وتوسيع أعمالها وتنويع محفظة استثماراتها. وارتفع تصنيف «أدنوك» من «AA+» في عام 2023 ليصل إلى«AAA-» حالياً.