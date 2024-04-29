الإمارات تقود جهود التحول إلى الطاقة المستدامة عربياً وإقليمياً

رسخت دولة الإمارات ريادتها العربية والإقليمية في مجال التحول إلى الطاقة المستدامة ممثلة في مشاريع توليد الكهرباء من المحطات النووية السلمية من الطاقة الشمسية وتحويل النفايات غير القابلة للتدوير إلى طاقة نظيفة غير ضارة بالبيئة، وفقاً لـ مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي.

ويعد التشغيل التجاري لمحطات "براكة" الـ 4 للطاقة النووية السلمية سيرفع إجمالي الإنتاج إلى 5.6 غيغاوات بالإضافة إلى مشاريع أبوظبي ودبي للطاقة الشمسية وغيرها على مستوى الدولة، يمثل نقطة دعم قوية لمسيرة الإمارات في تحول الطاقة، وإنجازاً تاريخياً على مستوى المنطقة العربية والمنطقة بشكل عام ، كما يضع الدولة في موقع ريادي عالمي بهذا المجال.

وعزز دولة الإمارات جهودها لزيادة حصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي، بما يتواكب مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ما أسهم في دفع جهود حماية البيئة وتحقيق التزامات الدولة والتي كان آخرها ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر"كوب28" الذي استضافته الدولة العام 2023.

ووضعت دولة الإمارات منظومة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات والتوجهات، لتعزيز الاقتصاد الأخضر في كافة القطاعات، ما أسهم في وضع مسارات جديدة للاقتصاد الدائري الذي تعود فوائده بتحقيق وفورات بعشرات مليارات الدراهم على الدولة سنوياً.

وذكر "انترريجونال" أن ألمانيا شهدت خلال شهر مارس الماضي، انعقاد حوار برلين الـ 10 حول تحول الطاقة، بمشاركة أكثر من 75 دولة تركزت المناقشات على استعراض الاستراتيجيات الرامية إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات بحلول عام 2030 والذي تم تحديده خلال "كوب 28" في دولة الإمارات 2023، وبحث فرص الاستثمار في الطاقة النظيفة لتحقيق تحول الطاقة عالمياً.

وخصصت دولة الإمارات أكثر من 600 مليار درهم للاستثمار في الطاقة النظيفة على مستوى الدولة حتى عام 2050، فيما تنتج الدولة حالياً 6 غيغاوات من مصادر الطاقة الشمسية كما تستهدف الوصول إلى 14.2 غيغاوات وتستهدف الدولة مضاعفة انتاج الطاقة من الشمس إلى 14.2 غيغاوات العام 2030.

وسلط حوار برلين الضوء على مشاريع تحول الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة بسرعة وسبل تعزيز الطاقة النظيفة في أفريقيا ومناقشة آليات تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف 28 في الإمارات والتوسع في الاستثمار العالمي في مصادر الطاقة المتجددة واستعراض أهمية صناعة الهيدروجين الأخضر في تحول الطاقة و التأكيد أهمية الطاقة النظيفة ضمن أهداف العمل المناخي ودور تحول الطاقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقُدِّم حوار برلين عددا من التوصيات لتسريع وتيرة تحول الطاقة أهمها : المطالبة بضمان وصول التمويل الكافي لمناطق العالم المختلفة والحث على توسع الدول في تنويع اقتصاداتها بالاعتماد على الوقود النظيف و تسهيل نقل التكنولوجيات إلى البلدان النامية .

وأكد "إنترريجونال" على أهمية دور دولة الإمارات في تحول الطاقة العالمي ودعم مسيرة الدول نحو تحقيق التنمية المستدامة في ظل اتفاقات مؤتمر "كوب 28 " في الإمارات والذي شدد على أن مصادر الطاقة المتجددة لتعزيز جهود العمل المناخي عالمياً.

يذكر أن الدولة قد حدّثت 2023 استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تستهدف تسريع تحول الطاقة ورفع مساهمة النظيفة منها في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة وخفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، بالإضافة إلى رفع القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 غيغاوات بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%.

وتعد شركة "مصدر" القوة الدافعة وراء الجهود المبذولة لتعزيز توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة عبر أكثر من 11 مشروعًا شمسيًا ، كما يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وتخطط الإمارات لتصنيع وتصدير الهيدروجين وإقامة تحالفات وشراكات لتسريع وتوسيع سلاسل التوريد والإنتاج والتصدير.