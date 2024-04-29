«ديوا» و«شنغهاي إلكتريك» تؤكدان التزامهما بإقامة شراكات تطوير في الطاقة النظيفة

في خطوة مهمة تعكس اهتمام الشركات العالمية بمشروعات ومبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في قطاع الطاقة النظيفة، استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة شنغهاي إلكتريك الصينية، وو لي، على رأس وفد رفيع المستوى، في لقاء هدف إلى تعزيز التعاون والنهوض بمبادرات الطاقة النظيفة والمتجددة. وأظهر الاجتماع التزام الطرفين بإقامة شراكات استراتيجية لدفع الابتكار والتطوير في قطاع الطاقة النظيفة.

ورحب الطاير بالوفد الزائر، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك مع "شنغهاي إلكتريك"، التي تعد واحدة من أكبر شركات الطاقة العالمية، حيث ترتبط الهيئة والشركات الصينية بشراكات استراتيجية في المجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة والنظيفة والتحول الرقمي.

وأجرى الطاير مع «وو لي» محادثات بناءة لاستكشاف سبل التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المتعلقة بتوليد الطاقة النظيفة وتوزيعها واستدامتها، مشدداً على أهمية الاستفادة من التقدم التكنولوجي، وأفضل الممارسات لمواجهة التحديات الناشئة في مشهد الطاقة العالمي، وأهمية التعاون الدولي في دفع عملية التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

وأكد الطاير التزام الهيئة الراسخ بالحلول المستدامة، وسعيها الدؤوب للتميز والريادة في تقديم خدمات موثوقة تتميز بكفاءة واعتمادية عالية، وفق أفضل الممارسات العالمية للمواطنين والمقيمين والزائرين.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة شنغهاي إلكتريك، وو لي، عن إعجابه بإنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي وجهودها في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، لافتاً إلى اهتمام «شنغهاي إلكتريك» باستكشاف مجالات التعاون المثمر مع الهيئة، والاستفادة من الخبرات المشتركة لدفع الابتكار والمساهمة في مسيرة التحول في قطاع الطاقة العالمي.

يشار إلى أن الائتلاف الذي يضم كل من «أكوا باور» السعودية، و«صندوق طريق الحرير»، بالتعاون مع «شنغهاي إلكتريك» الصينية كمقاول رئيس، أنجز المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في ديسمبر 2023، أثناء انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، والتي تعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة (CSP) في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتِج المستقل للطاقة، وتجمع بين تقنيتي «الطاقة الشمسية المركزة» و«الطاقة الشمسية الكهروضوئية»، وبقدرة تصل إلى 950 ميغاوات، وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم.