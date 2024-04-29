"أكبر مطار في العالم" يتصدر "إكس".. ومتابعون: "إنها دبي.. حيث المستقبل يُبنى اليوم"

تصدر وسم #أكبر_مطار_في_العالم، قائمة المواضيع الأكثر تداولا على منصة "إكس"، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد الإعلان عن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، الأكبر في العالم بكُلفة 128 مليار درهم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر.

وعبر المتابعون، من مواطنين ومقمين عل أرض الإمارات، عن فرحتهم وفخرهم بالاعلان عن المشروع الجديد، الذي تترجم من خلاله دبي طموحاتها باحتضان أكبر مطار في العالم، زبأن تكون الوجهة الأبرز للنقل الجوي في الشرق الأوسط.

أكد متابعون على "إكس"، أن إمارة دبي استطاعت من خلال المشروع الجديد أن تترجم طموحاتها الكبيرة باحتضان أكبر مطار في العالم على أرض الواقع، وأن تحول التحديات إلى إنجازات ملموسة، فقال احد المتابعين: " أكبر مطار في العالم.. ليس مجرد مشروع، بل هو تجسيد لفلسفة الشيخ محمد بن راشد في تحويل التحديات إلى إنجازات ملموسة.. دبي تقود العالم نحو المستقبل".

وقال آخر: "دبي تترجم طموحاتها باحتضان أكبر مطار في العالم، على أرض الواقع".

وقال متابعون إن إمارة دبي تترجم، بهذا المشروع، تطلعاتها المستقبلية في أن تكون الوجهة الأبرز للنقل الجوي في الشرق الأوسط، وأن تكون في صدارة العالم بقطاع الطيران للأربعين عام القادمة، فقال أحدهم: "دبي تؤكد بمشروعها الجديد أنها في صدارة العالم في قطاع الطيران لأعوام قادمة.. دبي لا زالت تبهر العالم بإنجازاتها وطموحها ببناء مستقبل واعد.. عمار يا بلادي".

وقال آخر: "خطوة كبيرة نحو تطوير قطاع الطيران في دبي ، و تأكيد على ان دبي كانت و لا زالت و ستبقى الاولى عالمياً في قطاع الطيران ".

ويشار إلى أن مطار آل مكتوم الدولي يدعم جهود تحقيق النمو المستهدف في قطاع الطيران بدبي خلال الـ40 عاماً المقبلة، ويرسخ ريادتها في هذا القطاع الحيوي الواعد، فيما ستكتمل المرحلة الأولى من المشروع، حسب الخطة الاستراتيجية لتنفيذه خلال 10 سنوات.

ويمتد مطار آل مكتوم الدولي بعد الانتهاء من كامل مراحل تطويره على مساحة 70 كيلومتراً مربعاً، وتتجاوز طاقته الاستيعابية القصوى 260 مليون مسافر، إضافة إلى 12 مليون طن من البضائع سنوياً، ما يجعله المطار الأكبر على مستوى العالم.

من جانبهم أكد مغردون على أن دبي تحولت إلى مدينة الأحلام ومدينة المستقبل والريادة بقيادة حاكمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي يعطي بشكل مستمر دروسا عظيمة بالقيادة للعالم أجمع، وأنه لا يوجد مسستحيل، فقال أحدهم: "عودنا محمد بن راشد أن الأوقات الصعبة هي أفضل وقت للتطوير والتفكير واطلاق المشاريع الكبرى..محمد بن راشد يقول ما يفعل ويفعل ما يقول".

وقال آخر: "محمد بن راشد يؤكد من جديد.. بأنه صانع رئيسي لتاريخ الطيران في العالم.. مشاريع دولتنا ليست محلية ولا اقليمية.. مشاريع عالمية تغير قطاعات كاملة وتدفعها للأمام.. ويعطينا سموه درسا جديدا بأنه لا يوجد مستحيل".

ويأتي توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ببناء مطار آل مكتوم الدولي، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تضم 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.

وتوقع متابعون بأن يكون مطار آل مكتوم الدولي واجهة هامة للعالم قريبا، كونه يعد قفزة نوعية نحو المستقبل، ويعزز مكانة دبي كمدينة مستقبلية متكاملة، لما يتمتع به من موقع استراتيجي ومساحة كبيرة وارتباطه بشبكة نقل مركزية، فقال أحدهم: "يعد مطار آل مكتوم قفزة نوعية نحو المستقبل، وسيكون واجهة هامة للعالم قريبا، لما يتمتع بموقع استراتيجي قريب من مركز مدينة دبي، ومدينة إكسبو دبي، ويرتبط بشبكة نقل مركزية تضم مختلف وسائل النقل والمواصلات"

وقال آخر: "يعكس مطار آل مكتوم الجديد طموحات دبي ليس فقط كمركز عالمي للطيران بل كمدينة مستقبلية متكاملة."

ويُشار إلى أن مطار آل مكتوم يعد قفزة نوعية نحو المستقبل، ويتكوّن المطار من خمسة مدارج متوازية بأعلى المواصفات التشغيلية، أربعة منها تعمل بصورة مستقلة تماماً، وسيكون للمطار مبنيان للمسافرين في الجهتين الغربية والشرقية للمطار، وخمسة مبانٍ لصالات المسافرين تضم أكثر من 400 بوابة للطائرات، وقطار داخلي لسهولة نقل المسافرين الذي سيعمل على مدار الساعة، ومحطة نقل مركزية تشمل جميع أنواع النقل من وإلى المدينة.

من جهتهم أشاد متابعون بإمكانية دبي، من خلال رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على رسم ملامح المستقبل وصناعته بدءا من اليوم، وبإمكانيتها المستمرة على إبهار العالم، فقال أحدهم: "دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ليس لديها حدود لابداعها فهي تمتلك من الاساس اكبر واكمل مطار في العالم لكن الابداع ليس له حدود ليأمر سموه ببناء اكبر مطار في العالم.. إنها دبي حيث لا حدود للطموح.. كانت وتبقى وستستمر في ابهار العالم ".

وقال آخر: "في إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن بناء أكبر مطار في العالم، يؤكد مجددًا أن رؤيته لا تقتصر على الحاضر بل تمتد لتشمل 40 عامًا قادمة.. إنها دبي، حيث المستقبل يُبنى اليوم".