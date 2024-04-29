"كوستار": أداء قوي لفنادق دبي خلال عطلة "الفطر" ومعدل الإشغال يتخطى حاجز الـ90%

كشفت شركة "كوستار" المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق الفنادق والعقارات ومقرها الولايات المتحدة أن السوق الفندقية في دبي سجلت مستويات إشغال قوية خلال عطلة عيد الفطر تخطت حاجز 90%.

وقالت الشركة في دراسة لها عن أداء قطاع الضيافة في دبي وحصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، إن فنادق الإمارة حققت معدلات مرتفعة في مؤشري الاشغال الفندقي ومتوسط سعر الغرفة طوال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر معا.

وذكرت أن أعلى مستويات الإشغال اليومي خلال شهر رمضان تم تسجيله يوم الجمعة 29 مارس (بنسبة 78.9%)، والذي تزامن مع عطلة عيد الفصح.

وأوضحت الشركة أن مستويات متوسط سعر الغرفة الفندقية وصلت ذروتها يوم السبت الموافق 30 مارس عند 901 درهم.

وقال المدير التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا، كوستاس نيكولايدس؛ إن معدل إشغال فنادق دبي خلال شهر رمضان، راوح بين 60% إلى 74%، باستثناء عطلة عيد الفصح؛ مضيفا: جاء الإشغال الإجمالي أعلى من المستويات التي شهدناها خلال شهر رمضان 2023. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار الغرف خلال فترة رمضان ارتفاعاً إضافياً بسبب تداخل موسم العطلات.

وقال إنه بالمقارنة مع شهر رمضان واحتفالات العيد لعام 2023، سجلت صناعة الفنادق في دبي تحسناً في الأداء على أساس سنوي.

عيد الفطر

وقالت الشركة: بدأت احتفالات عيد الفطر لعام 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل، وشهدت دبي أعلى مستويات الإشغال اليومي يوم الجمعة 12 أبريل بنسبة 92.9%. وتم تسجيل أعلى المستويات لمتوسط سعر الغرفة يوم الخميس 11 أبريل عند 891 درهم.

وقال نيكولايديس: "مع انتعاش الطلب على الترفيه خلال العيد، قفزت معدلات الإشغال بشكل ملحوظ مقارنة بفترة شهر رمضان". مضيفاً: "أعلنت معظم دول المنطقة عن تمديد عطلات القطاعين العام والخاص، مما أدى إلى امتداد الطلب السياحي طوال أسبوع العيد وتحقيق أداء ثابت على مدى فترة زمنية أطول".

وقال إن متوسط الإشغال الفندقي خلال العيد تخطى حاجز 90%.