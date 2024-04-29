حجوزات الطيران إلى دبي تنمو 13% خلال الربع الثاني 2024

قالت مجموعة «فورورد كيز» المتخصصة في تحليلات وبيانات السفر، إن حجوزات التذاكر على رحلات الطيران إلى دبي سجلت نمواً من خانتين بنسبة بلغت 13% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لأحدث بيانات الحجز على الرحلات الجوية المجدولة.

وأضافت المجموعة أن هذه البيانات تشير إلى مواصلة النمو في الطلب السياحي على الإمارة، لافتة إلى أنه نظراً إلى فئات وأنواع المسافرين الذين يصلون إلى دبي خلال الربع الثاني، فإن المسافرين بـ«غرض الترفيه» لايزالون يشكلون النسبة الكبرى من السياح الدوليين القادمين إلى الإمارة.

واستقبلت دبي في عام 2023 أكبر عدد من الزوار الدوليين على الإطلاق، بإجمالي 17.15 مليون زائر دولي، بزيادة سنوية تبلغ 19.4%، مقارنة بالرقم المسجل في عام 2022 والبالغ 14.36 مليون زائر، كما تجاوز الرقم القياسي السابق لعدد الزوار البالغ 16.73 مليون زائر في عام 2019، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وحقق قطاع السياحة في دبي أداء استثنائياً في عام 2023، كما عززت الإمارة مكانتها بحصولها على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر»، أكبر منصة للسفر في العالم، لتكون دبي بذلك أول مدينة في العالم تحقق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي.