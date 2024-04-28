«ديوا» تعزز السلامة والصحة المهنية بين الموظفين

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، بمناسبة «اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل 2024»: «نعمل وفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتسخير كل الإمكانات لتعزيز الرفاه والصحة وجودة الحياة، انسجاماً مع (أجندة دبي الاجتماعية 33)، و(الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031)، وأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030». وأضاف: «نحرص على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع الموظفين، وفق أعلى المعايير العالمية. ونوفر البرامج التدريبية والتوعوية والموارد والتقنيات اللازمة، بهدف توفير مكان عمل صحي وآمن».