«معرض وملتقى الشركات الإماراتية» ينطلق في الكويت غداً

تنطلق في الكويت غدا الأحد، أعمال «معرض وملتقى الشركات الإماراتية» تحت شعار: «استكشاف الفرص في السوق الإماراتية»، وذلك بتنظيم من سفارة الإمارات لدى دولة الكويت، وبالتعاون مع «اتحاد شركات الاستثمار»، والهيئة العامة للصناعة والقوى العاملة الكويتي.

وسيحضر المعرض والملتقى يومي 28 و29 من أبريل الجاري وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وسفير دولة الإمارات لدى الكويت، الدكتور مطر النيادي، ورئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عبدالله المزروعي، والأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان. ومن الجانب الكويتي، وزير التجارة والصناعة، عبدالله حمد الجوعان، وأبرز الشخصيات الاقتصادية الكويتية ورجال الأعمال وصناع القرار.

وتتطلع الشركات الإماراتية المشاركة في الملتقى، إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية في السوق الكويتية، حيث سينطلق الحدث بمشاركة 20 شركة من أكبر الشركات الإماراتية في القطاعين الحكومي والخاص، والمتخصصة في مختلف المجالات مثل الصناعة والنقل، والصحة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويتيح الملتقى فرصة استثنائية أمام الشركات لعرض القدرات والإمكانات لتعزيز الترابط الاقتصادي والتعاون في مختلف المجالات، كما ستعرض الجهات الحكومية الكويتية سبل التعاون والتسهيلات التي تقدم للشركات الراغبة في الدخول إلى السوق الكويتية.

وسيجمع الحدث العديد من الشركات ورجال الأعمال الراغبين في التعاون مع الشركات الإماراتية وتبادل الرؤى والخبرات بين الجانبين بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وسيشهد «معرض وملتقى الشركات الإماراتية» على مدار يومين مجموعة من العروض التقديمية حول إنجازات وقدرات الشركات الإماراتية والكويتية، والفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات المقدمة للشركات،إضافة إلى الرد على الاستفسارات حول الدخول إلى السوق الكويتية، بهدف تسريع التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين.

ويوفر المعرض والملتقى فرصة استثنائية للشركات الكويتية ورجال الأعمال وأصحاب المشورعات الصغيرة والمتوسطة لاطلاع على أحدث التقنيات والمنتجات الإماراتية، وبحث فرص التعاون والشراكة بين الشركات الكويتية والإماراتية.