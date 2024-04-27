6.9 ملايين مسافر عبر «مطارات أبوظبي»

أعلنت «مطارات أبوظبي»، التي تشغّل خمسة مطارات في إمارة أبوظبي، أمس، عن نتائجها الاستثنائية لحركة المسافرين في الربع الأول من عام 2024، والتي أظهرت أن عدد المسافرين عبر المطارات الخمسة خلال الفترة بين يناير ومارس 2024، تجاوز 6.9 ملايين مسافر، بما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 35.6% في حركة المسافرين مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 الذي تمّ خلاله إنجاز إجراءات سفر 5.1 ملايين مسافر.

وشهد الربع الأول من عام 2024 نمواً ملحوظاً في حركة الطيران، مدعوماً بارتفاع الطلب العالمي على خدمات الركاب والخدمات التجارية، حيث تمّ تسجيل 61 ألفاً و737 حركة طيران بزيادة بنسبة 11.4%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.