«جيسيك غلوبال» يسجل 3 أرقام قياسية جديدة في «غينيس»

شهد اختتام معرض ومؤتمر «جيسيك غلوبال 2024»، أول من أمس، الإعلان عن ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة «غينيس»، وذلك في إنجاز بارز لمجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات. فقد تم تسجيل رقم جديد «لأكبر درس للتوعية بإنترنت الأشياء» بمشاركة 293 مشاركاً، في حين تم تمثيل 104 جنسيات في فئتي «أكبر عدد للجنسيات في درس التوعية بإنترنت الأشياء»، و«أكبر عدد للجنسيات في تدريب على الأمن السيبراني».

واحتفل المختصون في مجال الأمن السيبراني - على مستوى العالم - بالابتكار على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، واستقبل الحدث السنوي الذي عُقد من 23 إلى 25 أبريل الجاري، أكثر من 750 شركة من أبرز شركات الأمن السيبراني في العالم، وحضور ما يزيد على 350 متحدثاً بارزاً و20 ألف متخصص في مجال الأمن السيبراني من مختلف دول العالم.

وسلط اليوم الثالث من الحدث العالمي الذي أقيم تحت شعار «المرونة السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي»، الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تضمنت ممارسات حماية البنية التحتية وتمكين الشباب، والتعامل مع تهديدات الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاركة المرأة، حيث نُظمت 10 جلسات بمشاركة كاملة من السيدات.

وتبادل ممثلو المؤسسات المصرفية في الإمارات وسنغافورة وباكستان وعُمان والأردن أفكارهم وتطلعاتهم حول كيفية حماية أنظمتهم، ومنع التهديدات المستقبلية للبيانات. وتشير الإحصاءات إلى أن مؤسسات التمويل والتأمين على مستوى العالم تعرضت لـ566 انتهاكاً، ما أدى إلى تسرب أكثر من 254 مليون سجل.

وخلال حفل توزيع جوائز «جيسيك للتميز السيبراني»، حصل رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، على جائزة «جيسيك غلوبال» لشخصية العام.