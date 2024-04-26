"جيسيك جلوبال 2024" يسجل 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة غينيس

شهد اختتام معرض ومؤتمر "جيسيك جلوبال 2024" أمس الخميس، الإعلان عن ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس، وذلك في إنجاز بارز لمجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات العربية المتحدة، فقد تم تسجيل رقم جديد "لأكبر درس للتوعية بإنترنت الأشياء" بمشاركة 293 مشاركاً، في حين تم تمثيل 104 جنسيات في فئتي "أكبر عدد للجنسيات في درس التوعية بإنترنت الأشياء" و"أكبر عدد للجنسيات في تدريب على الأمن السيبراني".

واحتفل المتخصصون في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم بالابتكار على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، واستقبل الحدث السنوي الذي عقد خلال الفترة من 23-25 أبريل الجاري، أكثر من 750 شركة من أبرز شركات الأمن السيبراني في العالم، وحضور ما يزيد على 350 متحدثاً بارزاً و20 ألف متخصص في مجال الأمن السيبراني من مختلف دول العالم.

وسلط اليوم الثالث من الحدث العالمي الذي أقيم تحت شعار " المرونة السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي"، الضوء على مجموعة من المواضيع التي تضمنت ممارسات حماية البنية التحتية وتمكين الشباب، والتعامل مع تهديدات الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشاركة المرأة حيث نُظمت 10 جلسات بمشاركة كاملة للسيدات فيها.

وتبادل ممثلو المؤسسات المصرفية في الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وباكستان وعمان والأردن أفكارهم وتطلعاتهم حول كيفية حماية أنظمتهم ومنع التهديدات المستقبلية للبيانات، وتشير الإحصاءات إلى أن مؤسسات التمويل والتأمين على مستوى العالم تعرضت لـ 566 انتهاكاً، ما أدى إلى تسرب أكثر من 254 مليون سجل.

وخلال حفل توزيع جوائز "جيسيك للتميز السيبراني"، حصل سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، على جائزة "جيسيك جلوبال" لشخصية العام.

وفازت الدكتورة ريم الشمري رائدة الفكر في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا، قطاع الطاقة في الكويت، بجائزة "جيسيك لأمن المعلومات في العالم العربي 2024"، فيما حصل باسم الرويعي رئيس أمن المعلومات في أرامكو السعودية على جائزة "جيسيك أفضل رئيس تنفيذي لأمن المعلومات في عام 2024".