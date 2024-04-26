6.9 مليون مسافر عبر "مطارات أبوظبي" في الربع الأول بنمو 35.6%

أعلنت "مطارات أبوظبي"، التي تشغّل خمسة مطارات في إمارة أبوظبي، اليوم، عن نتائجها الاستثنائية لحركة المسافرين في الربع الأول من العام 2024، والتي أظهرت أن عدد المسافرين عبر المطارات الخمسة خلال الفترة بين يناير ومارس 2024، تجاوز 6.9 مليون مسافر، بما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 35.6% في حركة المسافرين مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2023 الذي تمّ خلاله إنجاز إجراءات سفر 5.1 مليون مسافر.

وشهد الربع الأول من العام 2024 نمواً ملحوظاً في حركة الطيران، مدعوماً بارتفاع الطلب العالمي على خدمات الركاب والخدمات التجارية، حيث تمّ تسجيل 61 ألفا و737 حركة طيران بزيادة بنسبة 11.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2023.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، استقبل مطار زايد الدولي ما يزيد عن 6.8 مليون مسافر، استمتعوا بالمرافق والخدمات المتميزة في المبنى الجديد الذي تمّ افتتاحه مؤخراً، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة المطار كوجهة سفر رائدة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير بنسبة 26.6% في حركة الطيران ونسبة 36.0% في حركة الركاب.

جدير بالذكر أنّ مطار زايد الدولي بادر في الربع الأول من العام 2024 إلى توسيع قاعدته من شركات الطيران عبر معاودة تسيير الخطوط الجوية التركمانية لرحلاتها، وإطلاق خطوط هاينان الجوية التي تربط أبوظبي بمدينة هايكو الصينية، ليصل إجمالي عدد شركات الطيران التي تسيّر رحلات منتظمة عبره إلى 29 شركة.

وحافظت لندن على مكانتها كوجهة مفضّلة لدى المسافرين عبر "مطارات أبوظبي"، حيث سافر ما يقارب من 290 ألف مسافر من العاصمة الإنجليزية وإليها، في حين ضمّت الوجهات الخمسة المفضّلة أيضاً مومباي وكوتشي ودلهي والدوحة.

وتعكس هذه الأرقام مكانة مطار زايد الدولي كوجهة السفر المفضّلة للمسافرين من الوجهات الإقليمية والدولية.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "تعكس هذه الأرقام النجاح الباهر الذي تواصل مطاراتنا تحقيقه وقدرتها المتنامية على جذب عدد أكبر من شركات الطيران والمسافرين من أنحاء العالم كافة، ونؤكد مواصلة التزامنا بتعزيز مرافقنا الرائدة وخدماتنا المتميّزة، للارتقاء بتجربة المسافرين وتقديم خيارات أوسع من الخدمات التي تحقق قيمة مضافة لشركائنا الحاليين من شركات الطيران وعملائنا الأوفياء وتجذب شريحة جديدة من العملاء".

وبالإضافة إلى النمو في أعداد الركاب المسافرين عبر "مطارات أبوظبي"، شهدت حركة الشحن كذلك نمواً ملحوظاً في الربع الأول من العام 2024، حيث تمّت مناولة 162 ألف طنٍ من الشحن الجوي عبر المطارات الخمسة، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 25.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2023، حيث تمّت مناولة 129 ألف طنٍ.

ويُعدّ هذا الأداء المتميّز خير دليل على دور إمارة أبوظبي في تعزيز التجارة العالمية، مدفوعاً بالزيادة في شحنات البضائع العامة والمنتجات المتخصّصة، بما في ذلك خدمات التوصيل السريع وشحن البضائع والمنتجات التي يتم التحكم في درجة حرارتها، والأدوية.