دبي تستضيف الدورة السنوية الـ 31 لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 20 مايو

تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، تستضيف مجموعة «إينوك» فعاليات الدورة السنوية الـ31 لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2024، الذي تنظّمه شركة «إس آند بي كوموديتي إنسايتس» في دبي خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024 تحت شعار «تطور أسواق الطاقة الأساسية ضمن مشهد مستدام»، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء في قطاع النفط والغاز، لمناقشة ديناميكيات السوق العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» والرئيس الشريك لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2024، سيف حميد الفلاسي: «تفتخر مجموعة (إينوك) باستضافة مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز، تحت رعاية كريمة من سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ويشرّفنا أن نحظى بالدعم الدائم من سموّه، والذي يُعدّ مصدر إلهام للتقدّم الذي يشهده قطاع الطاقة».

وأضاف الفلاسي: «نهدف إلى جعل نسخة هذا العام منصّة شاملة تؤكّد جهودنا للتغلّب على تحديات التحوّل في مجال الطاقة على مستوى العالم، مع تبني الابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، كما نتطلع إلى مناقشات مثمرة ونتائج مؤثرة من شأنها أن تشكّل مسار القطاع».

من جانبه، قال رئيس تقارير السوق وحلول التداول في شركة «إس آند بي كوموديتي إنسايتس» والرئيس الشريك لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2024، ديف إرنسبرجر: «يحمل مؤتمر هذا العام مجموعة من الأسئلة الجديدة إلى أسواق النفط والغاز العالمية، منها مدى استدامة فوائض الإنتاج الحالية للنفط في حوض الأطلسي، وإلى متى يمكن أن يستمر الاستقرار في أسواق الغاز الآسيوية، حيث يسعى الحدث إلى إيجاد إجابات شافية لتلك التساؤلات، من خلال المشاركة المتميزة الموجودة فيه من قادة القطاع في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها نقطة التوازن للإمدادات العالمية، ومصدر الكثير من نمو الطلب والابتكار في الجيل التالي من أسواق الطاقة».