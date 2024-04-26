أرباح الربع الأول لـ «الإمارات دبي الوطني» ترتفع 67% إلى 6.7 مليارات درهم

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 67%، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 6.7 مليارات درهم، مقارنة بالربع السابق، وبزيادة قوية نسبتها 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعة بالنمو الإقليمي، وزيادة حجم المعاملات، وقاعدة التمويل منخفضة الكُلفة، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

وتخطت قاعدة أصول المجموعة حاجز 900 مليار درهم، إذ شهدت قروض الأفراد أقوى أداء لها على الإطلاق في هذا الربع، فيما تم إغلاق صفقات بارزة لقروض الشركات بنجاح في جميع أنحاء المنطقة. كما ارتفع عدد الفروع في السعودية إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى 18 فرعاً.

وبحسب «الإمارات دبي الوطني»، فقد نمت الودائع بقيمة 26 مليار درهم في الربع الأول، بما في ذلك 21 مليار درهم من الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة الكُلفة، ما رسّخ مكانة البنك الريادية في السوق. كما تحسنت جودة الائتمان بشكل كبير، وتمكنت المجموعة من عكس مخصصات انخفاض القيمة على خلفية تنظيم وتسوية المدفوعات، ما أتاح للمتعاملين الاستفادة من ظروف الاقتصاد المزدهر.

ووفقاً للنتائج المالية للربع الأول من عام 2024، فقد ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 3% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 10.7 مليارات درهم، على خلفية مزيج الودائع الممتاز لدى البنك، والنمو القوي في القروض وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال.

بدورها، نمت الأصول بنسبة 5% مع تخطي الميزانية العمومية حاجز 900 مليار درهم، في وقت ارتفعت فيه القروض بنسبة 2.3% نتيجة النمو القياسي في تمويلات الأفراد والتي بلغت تسعة مليارات درهم، فيما ارتفع إجمالي قروض الشركات بواقع 24 مليار درهم، على خلفية الإتمام الناجح لصفقات الإقراض البارزة في جميع أنحاء المنطقة.

وارتفعت ربحية السهم بشكل ملحوظ لتصل إلى 104 فلوس بعد أن كانت 90 فلساً في الربع الأول من عام 2023.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «ارتفعت أرباح (الإمارات دبي الوطني) بنسبة 67% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 6.7 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بالنمو الإقليمي، وزيادة حجم المعاملات وقاعدة التمويل منخفضة الكُلفة وعمليات التحصيل الكبيرة من القروض منخفضة القيمة».

وتابع القاسم: «حرصاً منا على دعم (مبادرة دبي للنمو العالمي) التي أطلقتها حكومة دبي، فقد خصصنا 500 مليون درهم من التمويل بأسعار تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتمكينها من تحقيق التوسع على نطاق عالمي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، شاين نيلسون: «حققت المجموعة إنجازاً كبيراً انعكس من خلال نمو قاعدة الأصول بنسبة 5% في الربع الأول لتتجاوز 900 مليار درهم للمرة الأولى».

وأضاف: «متواجدون في السعودية منذ 20 عاماً، وقد تمكنا من زيادة عدد فروعنا إلى الضعف ليصل إلى 18 فرعاً في العام السابق، ما أدى إلى نمو القروض بنسبة 19% في الربع الأول من عام 2024».

في السياق نفسه، قال المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، باتريك ساليفان: «عززت الأرباح المحتجزة نسب رأس المال، في وقت تجعل فيه الميزانية العمومية القوية من بنك الإمارات دبي الوطني قوة إقليمية، وهو ما يوفر منصة مواتية للنمو المستقبلي».