الأسهم تستقطب سيولة بـ 1.58 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.58 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مع تصدر «العالمية القابضة» و«إعمار العقارية» التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 992.28 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و592.08 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 616.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 28.36 ألف صفقة.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة 3.48 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، حيث بلغت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 2.771 تريليون درهم بنهاية التعاملات، وبلغت القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة بسوق دبي نحو 709.205 مليارات درهم. وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة بلغت 0.06% عند مستوى 4169.87 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» طفيفاً بنسبة 0.039% عند مستوى 9041.51 نقطة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي المالي، سهم «إعمار العقارية»، حيث تراجع بنسبة 0.97% عند 8.15 دراهم، وبتداولات قاربت 118.64 مليون درهم، يليه سهم «الخليج للملاحة» الذي تراجع بنسبة 1.72% بالغاً 7.42 دراهم بسيولة بلغت 71.43 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، عزز سهم «العالمية القابضة» مكانته بين الأسهم الأكثر تداولاً بسيولة 197.95 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.03% بالغاً 399.6 درهماً، فيما تراجع سهم «ألفا ظبي» بنسبة 1.8%، مع سيولة بلغت 85.76 مليون درهم.