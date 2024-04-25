مركز دبي للأمن الإلكتروني يختتم بنجاح مشاركته في "جيسيك جلوبال" 2024

اختتم مركز دبي للأمن الإلكتروني اليوم بنجاح مشاركته في النسخة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات "جيسيك جلوبال" 2024. وقد استقطبت منصة المركز خلال الحدث تفاعلاً وإقبالاً كبيراً من صناع القرار والخبراء المعنيين بالشأن الإلكتروني على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

وشهدت المنصة إطلاق العديد من المشاريع والسياسات الخاصة بتعزيز معايير الأمن الإلكتروني وحماية البنية التحتية، بالإضافة إلى تخريج الدفعة الرابعة من برنامج قيادات الأمن الإلكتروني الذي يندرج ضمن مبادرة سايبر نود إحدى مبادرات مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني التابع لمركز دبي للأمن الإلكتروني. ويهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير المهارات السيبرانية لدى القيادات وصناع القرار على مستوى القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة من خلال تزويدهم بدورات تدريبية مكثفة في مجال الأمن السيبراني، والتي من شأنها ان تؤهلهم للحصول على شهادة قائد الأمن الإلكتروني من "مركز دبي للأمن الإلكتروني" و شركة "تاليس" وCINI.

وفي هذا السياق، قال يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: "نعمل وفق رؤية واضحة هدفها توفير حماية نوعية عالية المستوى للبنى التحتية الرقمية في إمارة دبي بهدف تعزيز حضورها مركزاً عالمياً موثوقاً ومساهماً فاعلاً في جهود تعزيز الأمن السيبراني. وتشكل الوقاية والحماية الاستباقية جزءاً راسخاً من ثقافة عمل المركز لضمان استمرار الأعمال والخدمات لذا نحرص على التنسيق المستمر والعمل بروح الفريق الواحد مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص من أجل الارتقاء المستمر بمعايير الأمن والسلامة الرقمية والسيبرانية في دبي".

بدوره قال عامر شرف المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي الإلكتروني: "أتاحت لنا هذه المشاركة في "جيسيك جلوبال" الفرصة للتعريف بجهودنا التي تسير في خطين متوازيين هما التوعية بأهمية الأمن السيبراني على مستوى الجهات الحكومية، ومجتمعات الأعمال والأفراد، وصقل وتطوير المهارات لدى الموظفين ليكونوا مساهمين فاعلين في حماية الحدود الافتراضية والبنى الرقمية في دبي. ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات والفعاليات التي من شأنها تأهيل أفراد المجتمع ليكونوا قادرين على استخدام التقنيات الحديثة والحلول الرقمية بشكل آمن".

وقد تميزت مشاركة مركز دبي للأمن الإلكتروني، الراعي الرسمي الحكومي للأمن السيبراني في النسخة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات "جيسيك جلوبال" 2024 بإطلاق 6 مشاريع نوعية بما فيها أساس، ومعيار أمن الاتصالات، وسياسة أمن الحوسبة السحابية، وسياسة مراكز العمليات الأمنية، والإصدار الثالث من نظام أمن المعلومات، والإصدار الثاني من معيار أمن إنترنت الأشياء والتي حظيت بإقبال كبير واهتمام ملحوظ من الزوار والخبراء على حد سواء.

تجدر الإشارة إلى أن مركز دبي للأمن الإلكتروني يشارك للمرة السابعة على التوالي في معرض جيسيك جلوبال الذي يعد منصة عالمية رائدة في مجال أمن المعلومات. وتشهد نسخة هذا العام من الحدث مشاركة أكثر من 750 جهة تعرض ابتكاراتها أمام أكثر من 20 ألف زائر متوقع من 130 دولة.