"قمة AIM" للاستثمار تستقطب 300 عارض

أكد أكثر من 300 عارض من الشركات الناشئة في مختلف المجالات والقطاعات مشاركتهم ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة AIM للاستثمار والتي من المقرر عقدها خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2024، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لاستكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية وإقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال حول العالم.

وتعد الشركات الناشئة واحدة من المحاور الرئيسة لقمة (AIM) للاستثمار، التي يتم تنظيمها تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية"، بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيسي).

تتميز أجندة AIM Startup 2024 أيضًا بمجموعة واسعة من الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية، التي تستعرض المشهد المتنوع لاتجاهات وتحديات الشركات الناشئة. وتتمحور المواضيع الرئيسية حول ظهور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، ودمج التكنولوجيا في الشركات لتحقيق المرونة المالية، وكيفية اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وسط الاضطرابات المالية. إلى جانب مناقشة موضوعات مثل القيادة النسائية، واكتساب المواهب، والممارسات المستدامة.