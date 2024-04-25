معرض «مُصنّعِين» للوظائف يختتم أعماله بـ 10 آلاف مقابلة فورية للكفاءات الإماراتية

اختتمت في أبوظبي أمس، فعاليات الدورة الثانية من معرض «مُصنّعِين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي استضافه مركز أبوظبي للطاقة في الفترة بين 21 و23 أبريل، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، و«مجموعة أدنوك».

وشهد «مُصنّعِين»، حضور أكثر من 4200 من الشباب الإماراتيين من مختلف إمارات الدولة، وعقد أكثر من 10 آلاف مقابلة فورية في أكثر من 83 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، كما حصلت الكفاءات الإماراتية على العديد من فرص التوظيف المباشر في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

الجدير بالذكر أن النسخة الثانية من المعرض وفّرت أكثر من 800 فرصة عمل للإماراتيين، منها نحو 150 وظيفة للمواطنين من أصحاب الهمم في الشركات الصناعية والتكنولوجية والخدمية في القطاع الخاص.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، أن «المعرض يتم تنظيمه انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحت مظلة (برنامج المحتوى الوطني)، ويعزّز بدوره مبادرة (اصنع في الإمارات)، كما يمثل منصة متكاملة تجمع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص وجهات التدريب والباحثين عن عمل تحت سقف واحد، لتوفير الفرص المبنية على احتياجات ومتطلبات المصانع».

وقال: «استهدف المعرض العام الجاري طرح أكثر من 800 وظيفة فورية خلال المعرض، إضافة إلى العديد من البرامج التدريبية المتنوعة التي ترتبط مباشرة بإجراء مقابلات فورية للباحثين عن عمل بما يسهم في تسهيل إجراءات التحاق الكفاءات الإماراتية بالوظائف الصناعية والخدمية، حيث تم خلال هذه المقابلات المواءمة بين متطلبات الشركات ومهارات الباحثين عن عمل».

وأضاف: «نثق بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالقدرات العلمية والأكاديمية والتنافسية عالية المستوى التي تمتلكها الكفاءات الإماراتية، ونحرص من خلال المعرض على الاستثمار في هذه الكفاءات وتعزيز قدراتهم المهنية في القطاع كتوجه استراتيجي وطني».

وأكد السويدي استمرار الوزارة في إطلاق المزيد من المبادرات المماثلة لتعزيز وجود ومشاركة الكفاءات الإماراتية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لاسيما في مؤسسات القطاع الخاص.

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الوطنية (نافس)، غنام بطي المزروعي، أن «المجلس في ضوء التوجيهات والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، يولي ملف التوطين في القطاع الخاص أهمية استراتيجية، ونعمل بالتعاون مع شركائنا مثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجموعة أدنوك، على دعم هذه الجهود بتقديم الحوافز للشركات لتعزيز التوطين والمهارات لكفاءاتنا الوطنية».

ولفت إلى أن الدورة الثانية من المعرض شهدت إقبالاً جاوز 4200 مواطن مقارنة مع 3000 في الدورة الماضية، كما أجرى المواطنون والمواطنات مقابلات وظيفية مباشرة مع ما يزيد على 80 شركة كبرى.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، ياسر سعيد المزروعي: «نجحت النسخة الثانية من المعرض في تقديم فرص عمل واعدة ومجالات تدريب متعددة مقرونة بالتوظيف في القطاع الخاص للإماراتيين من أصحاب الكفاءات الباحثين عن عمل. ومن خلال (برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني)، فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بإعطاء الأولوية لتطوير قدرات ومهارات المواهب الوطنية، وتمكينهم من بناء مسار مهني ناجح، والمساهمة بشكل فعال في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، وتحقيق مستقبل منخفض الكربون، وخلق قيمة مستدامة لدولة الإمارات».