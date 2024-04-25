«القابضة ـ ADQ» تستحوذ على حصة في «بيليناري» الأسترالية

أعلنت «القابضة ـ ADQ»، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، توقيع اتفاقية شراكة مع «مجموعة بيليناري» Plenary Group الأسترالية المستقلة، بهدف تسريع تطوير البنية التحتية العامة والاجتماعية من خلال استثمارات استراتيجية.

وبموجب الاتفاقية، ستستحوذ «القابضة ـ ADQ» على حصة 49% في «بيليناري»، بما في ذلك جميع الأسهم التي تعود ملكيتها حالياً لصندوق التقاعد الكندي «صندوق الودائع والتوظيف في كيبيك - CDPQ»، الذي سيواصل الاستثمار في مجموعة من الأصول الأسترالية لمجموعة «بيليناري»، وسيظل المسهم الرئيس في أعمال المجموعة في منطقة الأميركيتين.

وسيتم توجيه المساهمة الاستثمارية لشركة «القابضة ـ ADQ» لدعم طموحات «بيليناري»، وتعزيز نموها في أسواقها الرئيسة في أستراليا والشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا.

ومن خلال هذه الشراكة، يعتزم الطرفان إنشاء منصة للاستثمارات المشتركة، تركز على الفرص الاستثمارية في البنى التحتية العامة والاجتماعية ضمن مناطق جغرافية ذات فرص نمو عالية، مثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

كما ستتيح هذه الشراكة لـ«القابضة ـ ADQ» إمكانية تعزيز سجلها الحافل في الاستثمار ضمن أصول البنى التحتية، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات وخارجها.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في «القابضة ـ ADQ»، حمد عبدالله الحمادي: «تمثّل هذه الشراكة بداية أعمالنا في أستراليا، وتعكس التزامنا بإبرام شراكات تعزز استراتيجيتها الاستثمارية التي تهدف إلى تحقيق قيمة إضافية على المدى البعيد، وتوفير عائدات مالية مستدامة».

وأضاف: «نحن واثقون بأن شراكتنا مع (بيليناري) ستتيح لنا العديد من الفرص المجدية التي ستسهم في تطوير مشروعات جديدة للبنى التحتية تعزز النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في المناطق المستهدفة».

وتابع: «ستساعدنا محفظتنا الحالية من أصول البنى التحتية على الاستفادة من الإمكانات الواعدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع (بيليناري) التي تتمتع بسجل حافل في تطوير مشروعات ناجحة للبنى التحتية في مختلف أنحاء العالم».

من جهته، قال المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «بيليناري»، جون أورورك: «سيكون لاستثمار شركة (القابضة ـ ADQ) في (بيليناري) دور مهم في تسريع نمو أعمالنا في أستراليا وحول العالم، وتعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف: «تحظى (القابضة ـ ADQ) بمكانة رائدة في المنطقة وعلى المستوى الدولي، ولديها محفظة قوية من أصول البنى التحتية، وهي ملتزمة بدعم عمليات التطوير والتشغيل للبنية التحتية العامة. وكلنا ثقة بأن خبراتنا الكبيرة التي ستتكامل مع قدرات (القابضة ـ ADQ) وإمكاناتها الاستثمارية، ستساعدنا على الاستفادة من الفرص الجديدة، وتعزيز مكانتنا في الأسواق الواعدة».