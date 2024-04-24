701 مليون درهم صافي أرباح بنك دبي التجاري بالربع الأول

حقق بنك دبي التجاري صافي أرباح بـ 701 مليون درهم خلال الربع الأول من 2024 بنمو 21.9%، وبنسبة 33.9% على أساس ما قبل الضريبة، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2023. وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 1.37 مليار درهم، بنمو بنسبة 10.9%، نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات.

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: " لقد حقق بنك دبي التجاري نتيجة ممتازة تعزى إلى النمو القوي للقروض والحسابات الجارية وحسابات التوفير وارتفاع الإيرادات بالعوائد المتميزة. بلغ صافي أرباحنا بعد الضريبة 701 مليون درهم للربع الأول من عام 2024، أعلى من الفترة المقارنة السابقة بسبب نشاط أعمال العملاء وصافي دخل الفوائد القوي. مازلنا نركز على تنفيذ إستراتيجية البنك طويلة المدى، ونحن في وضع جيد يمكننا من تحقيق أهدافنا الإستراتيجية واهدافنا المالية في عام 2024 وما بعده".

وأضاف: "في الربع الأول من عام 2024، عزز بنك دبي التجاري دوره كلاعب رئيسي في مشهد التكنولوجيا المالية حيث أصبح شريكاً مصرفياً استراتيجياَ لقمة دبي للتكنولوجيا المالية المقبلة، وهي مبادرة يقودها مركز دبي المالي العالمي. تؤكد هذه الشراكة التزام بنك دبي التجاري بتعزيز الابتكار ودعم الشركات التي تشكل مستقبل التمويل على نطاق عالمي وتتوافق مع رؤية البنك القائمة على الابتكار. يواصل البنك دفع التحول الرقمي في المنتجات والخدمات المصرفية للتأكد من أننا نقدم حلولاً متطورة لتقديم تجارب سلسة عالية الجودة للعملاء تلبي احتياجاتهم المتغيرة".

وتابع: "واصل بنك دبي التجاري إحراز تقدم في التزامه بتحقيق الحياد الكربوني في انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عمليات البنك بحلول عام 2030، ويظل ملتزماً بدعم مبادرة الإمارات العربية المتحدة الإستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050 للانتقال نحو اقتصاد محايد للمناخ. وأكد البنك مجدداً التزامه بمستقبل مستدام من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع Visa بشأن مبادرات الاستدامة بهدف نهائي يتمثل في توفير استدامة معززة، وتحديداً الكربون والتوعية والمشاركة والتعويض. ويخطط البنك لتوسيع قدراته التمويلية المستدامة بشكل أكبر في عام 2024 ويهدف إلى أن يصبح لاعباً رئيسياً في تمكين التدفق المطلوب للتمويل المستدام، وزيادة تمكين عملائنا من المساهمة في مستقبل مستدام لأنفسهم وللأجيال القادمة".

وارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 1.372 مليار درهم بنسبة 10,9% نتيجة لإرتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات وبلغت المصاريف التشغيلية 315 مليون درهم، مرتفعة بسنبة 9,0% وبلغت الأرباح التشغيلية 1.057 مليار درهم مرتفعة بنسبة 11,5 %، وبلغ صافي خسائر انخفاض القيمة 287 مليون درهم منخفضاً بنسبة 23,1%، وبلغت ضريبة الدخل على الشركات 69 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الموجودات 131 مليار درهم كما في 31 مارس 2024 مرتفعاً بنسبة 1,5% مقارنة بـ 129,0 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023.

وارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 86,8 مليار درهم بنسبة 4,2% مقارنة بـ 83,3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023.

وبلغت ودائع العملاء 90,3 مليار درهم كما في 31 مارس 2024 مرتفعة بنسبة 2,3% مقارنة بـ 88,3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 52,4% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 96,1%.