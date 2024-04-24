غرفة دبي: التجارة الإلكترونية تواصل نموها إلى 42 مليارا عام 2028

قال فيصل جمعة خلفان بالهول نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي إن التجارة الإلكترونية نمت بنسبة أكبر من قطاع التجزئة بشكل عام في عامي 2022 و2023 حيث وصلت إلى 17 بالمئة مقارنة بـ6 بالمئة في قطاع التجزئة بشكل عام كما نما حجم المبيعات من 22 مليارا إلى 27 مليارا متوقعا أن يواصل نموه في السنوات المقبلة ليصل إلى 42 مليارا عام 2028 بمعدل نمو 10 بالمئة سنويا.

وأضاف سعادة بالهول في حوار ل"وام" خلال فعاليات قمة التجزئة 2024 التي انطلقت فعالياته أمس في فندق أتلانتس النخلة دبي وتنظم بالتعاون مع غرف دبي أن قطاع التجزئة اليوم يعتبر من أكبر وأهم القطاعات حيوية على مستوى إمارة دبي على مر السنين وذلك بحكم مكانتها والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في التركيز على هذا القطاع بشكل رئيسي لمواكبة التطورات الكثيرة من ضمنها التكنولوجيا والتحول الرقمي المختلف عن النمط التقليدي الذي أصبح جزءا رئيسيا لاستمرارية نجاح هذا القطاع.

وأفاد أن هذه النسخة للقمة تعد أكبر نسخة منذ تأسيس هذا المشروع إذ وصل عدد المشاركين لهذ العام أكثر من 800 مشارك ومتحدث من أكثر من 50 دولة ومستمرون في زيادة المشاركين مع كل نسخة جديدة لهذا الحدث حيث نعمل على مواصلة التوسع في التجزئة ودعم الاستقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية ومؤسسيها المتواجدين في شتى دول العالم .

ومن جانبه ذكر محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي أن قطاع التجزئة يشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد القومي لإمارة دبي كما شهدت مبيعات قطاع التجزئة على مستوى دولة الإمارات نموا بالنسبة 6 بالمئة العام الماضي حيث بلغت المبيعات 230 مليار درهم وكانت 11.7 بالمئة من هذه المبيعات من خلال منصات التجارة الإلكترونية التي تعتبر لاعبا محوريا وأساسيا في عملية نمو هذا القطاع .

وأشار لوتاه إلى أنهم يركزون من خلال هذه القمة على إتاحة فرص التعاون المشترك بين تجار التجزئة وتبادل الخبرات الأمر الذي يساهم فى زيادة عمل المنتجات وعرض التجارب الجديدة في هذا القطاع الحيوي خاصة ..منوها بإن نسبة كبيرة من المشاركين من تجار التجزئة يستثمرون في إمارة دبي للمرة الأولى.

ولفت إلى أن أجندة القمة تتمحور حول ثماني ركائز أساسية تشمل الذكاء الاصطناعي والتجزئة التقليدية والبيانات والتحول الرقمي والاقتصاد الكلي وسلاسل التوريد والاستدامة والأخلاقيات والمواهب.