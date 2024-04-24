الشارقة تسجل تداولات عقارية بقيمة 10مليارات درهم خلال الربع الأول بنمو 67.1‎%

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة، خلال الربع الأول من العام الجاري، حجم تداولات بلغ 10 مليارات درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 67.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعود هذا النمو لارتفاع معاملات البيع بأنواعها وبما يشمل البيع وبيع المنفعة والعقود المبدئية، حيث بلغ إجماليهم 6,146 معاملة مقارنة بـ 3,011 معاملة للفترة نفسها من العام الماضي.

ووصل إجمالي عدد المعاملات 23,478 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع 28.3 مليون قدم مربع، وذلك وفقاً لـ"تقرير ربع السنوي لحركة التداولات العقارية" الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، إن الحكومة وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، كانت سباقة دائماً في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للقطاع العقاري في الإمارة، وحرصت على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع في التداول يدل على الرغبة في التملك والاستثمار في الشارقة لاسيما أن الإمارة تشهد تطوراً على كافة الأصعدة، مما انعكس بالإيجاب على السوق العقاري.

وأكد الشامسي نجاح القطاع العقاري في الإمارة في استقطاب مستثمرين من 94 جنسية من مختلف أرجاء العالم، حيث بلغت استثماراتهم نحو 10 مليارات درهم بنسبة ارتفاع تجاوزت %67.1 مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي وهذا يدل على فعالية وتأثير الإجراءات والقرارات الحكيمة التي اتخذتها حكومة الشارقة على مدى السنوات الماضية ومرونة التشريعات القانونية التي تحفز المستثمرين.

وأشار إلى أن تنوع المشاريع العقارية التي تطلقها الحكومة في مختلف مناطق الإمارة بالإضافة إلى إقامتها ورعايتها ومشاركتها بالعديد من الفعاليات والمعارض المتخصصة مثل معرض الشارقة العقاري (إيكرس) الذي تحرص على إقامته سنويا، ساهمت جميعاً في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية العديدة التي تزخر بها الشارقة وتعزيز الثقة بالمجال العقاري في الإمارة والنجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقطاب مطوريين جدد، وتنشيط السوق بشكل متصل.

وذكر أن إجمالي عدد المعاملات وصل إلى 23,478 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما تصدرت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك باقي المعاملات حيث بلغ عددها 10,602 معاملة تلتها معاملات سندات الملكية بـ 8,271 معاملة ثم معاملات عقود البيع المبدئية بـ 3,222 معاملة تلتها معاملات الرهن بـ 976 معاملة وأخيراً معاملات التثمين بـ 407 معاملات.

وقال إن عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال الفترة ذاتها وصل إلى 2,771 معاملة بنسبة نمو 47.9 % بقيمة بلغت 3.5 مليار درهم وبمساحة إجمالية بلغت 28.3 مليون قدم مربع واستحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ 2,514 معاملة جرت في 94 منطقة بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.3 مليار درهم وتصدرتها منطقة مويلح التجارية التي شهدت 481 معاملة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 725.5 مليون درهم إضافة إلى مناطق (روضة القرط، ومزيرعة، والخان).

وبالنسبة إلى معاملات بيع المنفعة، أوضح الشامسي أن عددها وصل إلى 199 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 255.6 مليون درهم خلال الفترة المذكورة من العام الجاري 2024 تصدرتها منطقة مويلح التجارية بعدد 73 معاملة بقيمة تداول بلغت نحو 67 مليون درهم، كما حصلت منطقة أم فنين على النصيب الأكبر من حيث قيمة التداول بـ 74.5 مليون درهم تمت من خلال 44 معاملة.

وعلى صعيد معاملات عقود البيع المبدئية التي نفذتها شركات التطوير العقاري في الإمارة، أفاد الشامسي بأن إجمالي هذه المعاملات بلغ 3,176 معاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بقيمة تداول بلغت نحو 4 مليارات درهم.

وأوضح أن مجموع معاملات الرهن في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 976 معاملة بارتفاع بلغ 13.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبقيمة إجمالية وصلت إلى 2.2 مليار درهم.

وبتصنيف معاملات البيع وفق نوع العقار خلال الربع الأول من العام الجاري، أكد الشامسي أن المعاملات السكنية استحوذت على النصيب الأكبر بـ 2,242 معاملة بنسبة وصلت إلى 80.9% من عدد المعاملات الكلي، تلتها المعاملات التجارية بـ 254 معاملة وبنسبة وصلت إلى 9.1%، وجاءت المعاملات الصناعية ثالثاً بـ 237 معاملة بنسبة 8.6% ، وأخيراً المعاملات الزراعية بـ 38 معاملة وبنسبة بلغت 1.4%.

وأضاف أن إجمالي عدد العقارات المتداولة في الإمارة بلغ 2,771 عقاراً، تصدرتها الأراضي الفضاء السكنية بـ 1,052 أرضا تلتها الشقق السكنية بـ 700 عقار ثم الأراضي المبنية السكنية بـ 397 عقاراً، تلتها الأراضي الفضاء الصناعية بـ 160 أرضا.

وذكر الشامسي أن عدد المشاريع العقارية المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 5 مشاريع منها 4 مشاريع عقارية جديدة ومرحلة جديدة من أحد المشاريع الكبرى القائمة وتنوعت المشاريع الجديدة بين مشاريع سكنية وتجارية، منها 3 مجمعات وبرجان استخدام سكني وتجاري.

وعلى صعيد المستثمرين، أشار إلى أن 94 جنسية استثمرت في إمارة الشارقة من مختلف أنحاء العالم خلال الربع الأول من عام 2024 وبلغ إجمالي استثمار مواطني دولة الامارات 4.4 مليار درهم بواقع 7,628 عقاراً، وبلغ إجمالي استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 625.5 مليون درهم من غير الإماراتيين بواقع 347 عقاراً، أما بالنسبة لاستثمار مواطني الدول العربية فقد بلغ 2.1 مليار درهم بواقع 1,762 عقاراً، بينما بلغ إجمالي استثمار مواطني الدول الأخرى 2.8 مليار درهم بواقع 1,739 عقاراً.

أما أكثر 5 جنسيات تداولاً في إمارة الشارقة فهي على التوالي هي: الإمارات بواقع 7,628 عقاراً والهند بـ 683 عقاراً وسوريا بـ 484 عقاراً وباكستان بـ 275 عقاراً والأردن بـ227 عقاراً.