«المالية» تطلق «مجالس المتعاملين»

نظمت وزارة المالية الجلسة الأولى من جلسات «مجالس المتعاملين»، تماشياً مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، ويهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، حيث تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بموجبه إلى التطبيق الفوري للبرنامج، لإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات.

وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن تصفير البيروقراطية الحكومية عملية مستمرة ولا تتوقف، وتتطلب تحديد الجهود والإجراءات غير الضرورية، ومعالجتها، ومن ثم قياس النتائج والآثار من خلال منهجية جديدة.