«بوينغ» تسلم 6 طائرات جديدة لشركات إماراتية خلال الربع الأول

سلمت شركة «بوينغ» الأميركية ثلاث شركات طيران إماراتية ست طائرات جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بقيمة تقديرية وصلت إلى نحو 4.5 مليارات درهم.

وبحسب بيانات للشركة الأميركية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإنها سلمت «شركة الاتحاد للطيران» ثلاث طائرات من طراز «بوينغ 787 دريملاينر» خلال فبراير الماضي، وطائرتين من طراز «بوينغ 737 ماكس» لـ«شركة فلاي دبي» في يناير وفبراير 2024، وطائرة من الطراز ذاته لشركة دبي لصناعات الطيران في مارس الماضي.

وتبلغ قيمة الطائرات التي تسلمتها الشركات الإماراتية الثلاث نحو 1.24 مليار دولار أميركي (نحو 4.5 مليارات درهم)، وفقاً لبيانات وقوائم الأسعار الصادرة عن الشركة الأميركية.

واستحوذت الشركات الإماراتية على معظم حجم التسليمات في منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي عدد الطائرات التي قامت «بوينغ» بتسليمها سبع طائرات للناقلات الجوية في المنطقة، من ضمنها ست طائرات لشركات إماراتية.

يذكر أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2023 جاوز حاجز 134 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بعام 2022، وبنسبة تجاوزت 5% عن عام 2019 ما قبل جائحة «كوفيد-19»، ما يعكس قوة وتنافسية قطاع الطيران الإماراتي، ونجاحه في اكتساب ثقة دولية كبيرة بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

ويخدم قطاع الطيران الإماراتي أسطولاً يزيد على 521 طائرة للناقلات الوطنية، فيما يبلغ إجمالي عدد الطائرات المسجلة في الدولة 924 طائرة، إضافة إلى وجود 53 شركة محلية لصيانة الطائرات، و151 شركة أجنبية تعمل في هذا المجال، و35 مؤسسة تدريبية لمهندسي الصيانة، و13 مؤسسة لتدريب الطيارين وأطقم الطائرات و24 مؤسسة طبية متخصصة في الطيران المدني.