العمليات التشغيلية في «دبي الدولي» تعود إلى وضعها الطبيعي

نجحت مؤسسة مطارات دبي في إعادة العمليات التشغيلية في مطار دبي الدولي (DXB) إلى وضعها الطبيعي، بعد الجهود الحثيثة التي بُذلت للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة، والتي تُعدّ الأشد غزارة منذ 75 عاماً.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، أن «(مطارات دبي) تمكنت من إعادة جدولة الرحلات في مطار دبي الدولي إلى مساره الطبيعي بشكل أسرع من الخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً، حيث يعمل المطار حالياً بمعدل 1400 رحلة جوية يومياً».

وأضاف: «مع خلو الطرق المؤدية إلى المطار ومحيطه بالكامل من تراكمات المياه، عادت جميع مرافقنا وقوتنا العاملة والخدمات اللوجستية للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى وبكامل طاقتها. لقد واجهنا تحديات كبيرة جرّاء هطول الأمطار الغزيرة، حيث تم إلغاء 2155 رحلة، وتحويل مسار 115 رحلة أخرى. لكن بفضل جهودنا الدؤوبة وتعاوننا الوثيق مع شركائنا، تمكنا من إعادة جدولة الرحلات، وتعزيز القوى العاملة، وتقديم المساعدة لجميع المسافرين المتضررين من إلغاء الرحلات أو التأخيرات، لضمان راحة المسافرين وسلامتهم».

وأشاد غريفيث بروح الفريق الواحد التي سادت مجتمع مطار دبي الدولي، بمن في ذلك موظفو «مطارات دبي» والشركاء من شركات الطيران والوكالات الحكومية وشركاء الخدمات. وقال: «شهدنا ظروفاً جوية استثنائية، وقد عمل موظفونا وشركاؤنا بلا كلل لإبقاء العمليات جارية قدر الإمكان ومساعدة المسافرين. ونودّ أن نتقدم بالشكر الجزيل لجميع من أسهم في إعادة الأمور إلى طبيعتها بسرعة وكفاءة».

وتابع: «ظلت رفاهية الضيوف على رأس أولوياتنا طوال الفترة. وعلى الرغم من التحديات الأولية في نقل الإمدادات، بسبب إغلاق الطرق حول مطاري (دبي الدولي) و(دبي ورلد سنترال)، فإن (مطارات دبي) تمكنت من توزيع أكثر من 75 ألف عبوة وجبات خفيفة على المسافرين المتضررين عبر المطارين».

وأكد غريفيث التعاون الوثيق مع شركاء الخدمة لمعالجة التحديات، معبراً عن شكره للمسافرين على صبرهم خلال هذه الفترة. وقال: «نُدرك تماماً التأثير المستمر لهطول الأمطار الغزيرة على المجتمعات والشركات المتضررة في جميع أنحاء الإمارات، ونُؤكّد دعمنا لموظفينا الذين تأثروا بشكل كبير بالطقس، وسنستمر في تقديم المساعدة لهم بأي طريقة ممكنة».

وبحسب «مطارات دبي»، فقد تم تحويل 31 رحلة إلى مطار «دبي ورلد سنترال» DWC، لضمان استمرارية رحلات المسافرين. وبحلول 19 أبريل، تم تقديم الدعم بنجاح لجميع المسافرين في المطار، ليتمكنوا من مواصلة رحلاتهم. ومع استئناف العمليات التشغيلية المعتادة، نصحت «مطارات دبي» المسافرين بالوصول إلى مبنى المسافرين قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات فقط، لتجنب الازدحام غير الضروري، وتسهيل سير العمليات بسلاسة.

• توزيع 75 ألف عبوة وجبات خفيفة على الضيوف المتأثرين بتأخيرات الرحلات خلال «المنخفض».