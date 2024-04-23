«الاتحاد للطيران» تشغل «A380» على خط نيويورك

حطّت رحلة «الاتحاد للطيران» رقم «EY1»، المنطلقة من أبوظبي، في مطار «جون إف كينيدي» في نيويورك، أمس الإثنين، لتطلق خدمات الطائرة العملاقة من طراز «إيرباص A380» التي تضم مقصورة «إيوان» المكونة من جناح بثلاث غرف.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس: «متحمسون لاستقبال ضيوفنا على متن طائرات (الاتحاد A380) إلى نيويورك، ونحن على ثقة تامة بأن الضيوف سيستمتعون بتجربة سفر استثنائية».

وأضاف: «يتوافق إطلاق هذه الخدمة على طريق نيويورك مع استراتيجيتنا لملاقاة الطلب المتزايد وتوسعة شبكة الوجهات، ويأتي بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق رحلاتنا إلى بوسطن، وجهتنا الرابعة في أميركا، ما يؤكد التزامنا بخدمة السوق الأميركية، وزيادة نقاط التشغيل فيه».

وستوفر الطائرة المزيد من القدرة الاستيعابية للربط بين أبوظبي والسوق الأميركية، مع رحلات ربط سلسة وبأوقات مناسبة إلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. كما ستجذب هذه الخدمة عدداً أكبر من الزوار لاستكشاف معالم أبوظبي الرائعة.

وسيتم تشغيل واحدة من الرحلتين اليوميتين إلى مدينة نيويورك على متن الطائرة العملاقة، فيما الثانية ستكون على متن طائرة «بوينغ 787-9» التي تضم الدرجة السياحية، ودرجة الأعمال والدرجة الأولى.