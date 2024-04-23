دبي الأولى عالمياً في الطلب على الإقامات الفندقية خلال الربع الأول

حلّت دبي في المركز الأول كأكثر وجهة دولية في العالم طلباً على الإقامات الفندقية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، وفقاً لبيانات محرك البحث العالمي «غوغل»، واستناداً إلى عدد مرات البحث عن وجهات من الأسواق الدولية حول العالم.

وبحسب البيانات، تفوقت مدينة دبي في مؤشر البحث عن إقامات فندقية على وجهات عالمية، مثل لندن، وباريس، ولاس فيغاس، ونيويورك، وروما، وغيرها من وجهات دولية، مسجلة 100 نقطة في المؤشر، كما جاءت الإمارة أيضاً ضمن قائمة أهم الوجهات السياحية في العالم نمواً في معدلات الطلب.

وحلت دبي في المركز الثاني عالمياً في مؤشري الإقامات الفندقية ورحلات الطيران معاً، بعد مدينة لندن البريطانية، كما أظهرت البيانات أن الإمارة واصلت طوال العام الماضي تسجيل معدلات طلب قوية، إذ حلت في المراكز الثلاثة الأولى في العام طوال أشهر السنة.

وتقدّم أداة «مؤشرات السفر» من «غوغل» صورة واضحة عن أهم مصادر الطلب على وجهة سياحية ما، وأبرز الوجهات التي يُظهر المسافرون اهتماماً بزيارتها.

الإشغال الفندقي

وحققت السوق الفندقية في دبي مؤشرات أداء قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ كشفت شركة «إس تي آر» المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق الفنادق والعقارات، ومقرها الولايات المتحدة، أن سلسلة من الفعاليات والمعارض التي استضافتها دبي خلال فبراير الماضي 2024، أسهمت في ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي في الإمارة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وأضافت الشركة أن الإشغال الفندقي في دبي سجل نمواً بنسبة 3.4% خلال فبراير 2024، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، ليصل إلى مستويات 90.8%.

وسجلت السوق الفندقية في دبي خلال يناير وفبراير 2024 معدلات إشغال قياسية هي الأعلى على الإطلاق منذ عام 2018، على الرغم من دخول نحو 43.2 ألف غرفة فندقية جديدة إلى الخدمة على مدار هذه السنوات، مستفيدة من النمو المطرد الذي سجله قطاع السياحة في دبي خلال السنوات الماضية، مع زيادة سنوية متواصلة في معدلات التدفق السياحي، وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة رصدتها «الإمارات اليوم».

الغرف المحجوزة

وخلال العام الماضي تفوقت دبي على نيويورك وباريس وسنغافورة، بفارق كبير، في عدد الغرف الفندقية المبيعة (الغرف المحجوزة)، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة «كوستار» المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق الفنادق والعقارات، ومقرها أميركا. وبحسب بيانات للشركة أرسلتها إلى «الإمارات اليوم»، سجلت دبي أكثر من 41.8 مليون ليلة مبيعة العام الماضي، مقارنة بنحو 37.4 مليون ليلة فندقية في عام 2022، وبنسبة نمو بلغت نحو 12%.

وبلغ حجم السوق الفندقية في دبي نهاية فبراير 2024 أكثر من 151.2 ألف غرفة فندقية ضمن 826 منشأة فندقية، مقابل 148.4 ألف غرفة فندقية ضمن 813 منشأة في نهاية فبراير 2023.

الوجهات الدولية الأكثر طلباً على الإقامات الفندقية خلال الربع الأول:

- دبي.

- لندن.

- باريس.

- لاس فيغاس.

- بونتا كانا.

- نيويورك.

- روما.

- برشلونة.

- أمستردام.

- طوكيو.