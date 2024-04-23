«مورو» و«كاسبرسكي» يتعاونان في الأمن السيبراني

وقع مركز ‬البيانات ‬للحلول ‬المتكاملة «‬مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، و«شركة كاسبرسكي»، مذكرة تفاهم، لتسهيل التعاون في مجالات الأمن السيبراني.

وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيس أمن المعلومات في هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «مورو»، الدكتور أحمد الكتبي، والرئيس التنفيذي لـ«كاسبرسكي»، يوجين كاسبرسكي.

وأفاد بيان بأن الشراكة بين «كاسبرسكي» و«مورو» تمثل نهجاً استباقياً تجاه مواجهة تحديات الأمن السيبراني الناشئة، لاسيما في مجال التقنيات التشغيلية، وإنترنت الأشياء الصناعية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مورو»، محمد بن سليمان: «يؤكد هذا التعاون التزامنا بضمان أعلى معايير الأمن السيبراني لعملائنا وأصحاب المؤسسات. ولطالما التزمت شركة (مورو) بتعزيز الوعي حيال الأمن السيبراني والاستعداد له»، لافتاً إلى أن هذه الشراكة خطوة إيجابية، لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في دولة الإمارات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كاسبرسكي»، يوجين كاسبرسكي: «ستساعد جهودنا المشتركة دولة الإمارات على التنقل بثقة عبر مشهد التهديدات المتطور. وعبر الاستفادة من خبرتنا العالمية والتزامنا تجاه التعليم، يضع هذا التعاون معايير جديدة للتميّز في مجال الأمن السيبراني، ويكون بمثابة مثال على الثقة والمصداقية للمؤسسات التي تواجه تحديات العالم الرقمي».