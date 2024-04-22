285.4 مليون درهم أرباح "الشارقة الإسلامي" خلال الربع الأول

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 22.5% حيث بلغت 285.4 مليون درهم عن الأشهر الثلاثة الأولى للعام 2024 مقابل 233.1 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، قبل احتساب الضرائب لتصل إلى 259.7 مليون درهم بعد خصم الضرائب بنهاية الربع الأول من عام 2024 بارتفاع وقدرة 11.4%.

وأشار المصرف في بيان له إلى أن إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية ارتفعت بنسبة 23.5% بارتفاع قدره 163.5 مليون درهم ليبلغ 858.1 مليون درهم عن الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 694.6 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 20.4% لتصل إلى 136.7 مليون درهم مقارنةً بـ 113.5 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح البيان أن المصروفات العمومية والإدارية بلغت 174.3 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ156.1 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2023 بارتفاع وقدره 18.2 مليون درهم مع تحسن ملحوظ لنسبة المصاريف إلى الدخل لتصل إلى 34.5% مقارنه بـ 34.7% عن نهاية العام السابق.

وفي مواجهة المخاطر التشغيلية فقد قام المصرف بتعزيز مخصصاته بقيمة 45.0 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق البالغة 94.7 مليون درهم.

وقد استقرت الميزانية العمومية للمصرف عند إجمالي الأصول بـ 70.1 مليار درهم كما في 31 مارس 2024 بارتفاع وقدره 4.2 مليار درهم ما يعادل 6.4% عن نهاية العام السابق والبالغ 65.9 مليار درهم. وداوم المصرف على الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية حيث بلغت 15.3 مليار درهم بمعدل 21.8% إلى إجمالي الموجودات مقارنةً بـ 20.8% من إجمالي الموجودات عن نهاية العام السابق.

وواصل المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية حيث استقر إجمالي تمويل العملاء ليصل لمبلغ 33.4 مليار درهم بارتفاع طفيف بلغ 334 مليون درهم أو 1% منذ نهاية العام السابق والتي بلغت 33.0 مليار درهم وذلك باتباع سياسة ائتمانية حكيمة تتخذ في الاعتبار جميع التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية فيما بلغت نسبة الاستثمارات في التمويل الإسلامي إلى ودائع العملاء عند مستوى جيد بلغ 74.0? بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للإدارة.

وارتفع إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بمبلغ 2.1 مليار درهم أو 15.4% ليصل إلى مبلغ 15.6 مليار درهم مقارنة بـ 13.5 مليار درهم من نهاية العام السابق.

وبلغت نسبة التمويلات المتعثرة إلى إجمالي تمويلات العملاء للمصرف 5.5? كما في 31 مارس 2024 مقارنة ب 5.6% عن نهاية العام السابق وذلك طبقاً للسياسات المتحفظة لإدارة المخاطر واتباع النهج الحذر تجاه المخصصات على التمويلات المتعثرة وتحسين نسبة التغطية حيث بلغت نسبة التغطية 95.8? عن كما في 31 مارس 2024 مقارنةً ب 93.8% عن نهاية العام السابق.

واستقرت ودائع العملاء خلال الربع الأول لتصل لمبلغ 45.1 مليار درهم مقارنة بـ 45.2 ملياردرهم بنهاية العام السابق.

ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوي، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية مارس الماضي 8.1 مليار درهم والتي تمثل 11.5% من إجمالي موجودات المصرف وبهذا حافظ المصرف على جودة نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل III عند مستوى 17.7%.

وارتفع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية بشكل ملحوظ عند 1.53% و12.84% على التوالي بعد احتساب الضرائب مقارنةً بـ 1.36% و10.81% بنهاية العام السابق.