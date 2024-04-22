«جيسيك جلوبال 2024» ينطلق غدا في دبي

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي غدا، فعاليات معرض ومؤتمر «جيسيك جلوبال 2024»، أكبر حدث للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يستمر 25 أبريل. وسترحب النسخة الـ13 من المعرض المتخصص في مجال الأمن السيبراني، بأكثر من 20 ألف زائر، و750 من أبرز الشركات العارضة في العالم، في مقدمتها «هواوي»، و«هانيويل»، و«دو»، و«مايكروسوفت»، و«غوغل كلاود سكيورتي»، و«كاسبرسكي»، إضافة إلى أكثر من 350 متحدثاً متخصصاً في مجال أمن المعلومات، و1000 «مخترق أخلاقي» من أكثر من 130 دولة على مدار ثلاثة أيام.

وستتاح للمشاركين الفرصة للتواصل مع قادة الصناعة والشركات الناشئة المبتكرة، وخبراء الأمن السيبراني المشهورين، واكتساب معرفة قيّمة حول أحدث اتجاهات وتهديدات الأمن السيبراني، من خلال مشاهدة العروض التوضيحية للمنتجات وحضور المؤتمرات، والمشاركة في ورش العمل التفاعلية تحت شعار دورة العام الجاري: «المرونة السيبرانية المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي».

ويشارك مجلس الأمن السيبراني، في فعاليات النسخة الـ 13 من معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات "جيسيك جلوبال 2024"، أكبر تجمع في الشرق الأوسط لمجتمع الأمن السيبراني الدولي، والذي ينطلق غدا ويستمر حتى 25 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستعرض المجلس، في جناحه خاص، العديد من الفعاليات والأنشطة والمبادرات منها مبادرة "النبض السيبراني الوطني"، والتي تهدف إلى تعزيز ورفع مستوى الوعي بالممارسات الجيدة للأمن السيبراني لمختلف شرائح المجتمع في دولة الإمارات، وذلك عن طريق ورش عمل سيبرانية توعوية وتفاعلية متضمنة ورش بشهادات معتمدة، إضافة إلى تنفيذ التمارين السيبرانية المتطورة التي تحاكي أفضل الممارسات العالمية في التصدي للهجمات السيبرانية الخبيثة.

ويستضيف معهد سانس، جلسة الربط الشبكي لكبار موظفي أمن المعلومات “سيسو” في اليوم الأول من معرض ومؤتمر جيسيك 2024. وسيقدّم الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ، الكلمة الافتتاحية الرئيسية، تليها جلسات مع جيمس لين، كبير مسؤولي التكنولوجيا والابتكار في معهد سانس، وكيفين ريبا، كبير المدربين لدى معهد سانس، واللذين سيسلّطان الضوء على أفضل الممارسات لكبار موظفي أمن المعلومات في عام 2024، بما في ذلك الاعتبارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتنفيذ الثقة الصفرية والخبرة السحابية للفِرَق الأمنية، ولماذا يجب على كبار موظفي أمن المعلومات الحفاظ على التكامل بين الخبرة البشرية للمنظمة والعمليات والتكنولوجيا.

وبالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، تعلن شركة إي إم تي للتوزيع، عن عرض غرفة الهروب السيبراني، لأول مرة في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات جيسيك 2024، وسيواجه المشاركون في الغرفة، تحديات مثل حل الألغاز وفك رموز الرسائل المشفرة في أثناء مواجهة التهديدات الرقمية المصطنعة "بالمحاكاة".

وأعرب الدكتور محمد حمد الكويتي، عن دعمه القوي لعرض غرفة الهروب السيبراني في معرض ومؤتمر "جيسيك 2024"، مؤكداً أهميتها في تعزيز الوعي والتعاون في مجال الأمن السيبراني.

وقال الكويتي، إن غرفة الهروب السيبراني تتوافق مع رسالتنا الرامية إلى تعزيز الوعي والتعاون في مجال الأمن السيبراني. ونرى أن هذا يمكن تحقيقه بالشراكة مع خبراء الصناعة، ونحن سعداء بالشراكة مع شركة إي إم تي للتوزيع ومركز دبي التجاري العالمي من أجل هذه المبادرة. وستستمر غرفة الهروب السيبراني في الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري، وتستغرق كل جلسة 20 دقيقة وتتسع لفرق مكونة من 8 إلى 12 لاعبًا".

وأكد أن مجلس الأمن السيبراني يعمل على تعزيز قدراته الأمنية السيبرانية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وبناءالقدرات البشرية، مشدداً على أهمية وضرورة التعاون الدولي لمكافحة التهديدات السيبرانية.

من جانبها، أعلنت تينابل، الشركة المختصة بإدارة التعرض للمخاطر السيبرانية، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك 2024). وتستعرض الشركة خلال مشاركتها حلولها لإدارة التعرض والتي تعمل على إبراز مسارات الهجمات الكامنة في البنية التحتية للمؤسسة، وفي بيئات تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية، وذلك قبل أن يتمكن المهاجمون من استغلالها والنفاذ منها.

ويشارك مارتي إدواردز، نائب المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في الشركة، ضمن جلسة نقاش تعقد يوم 23 أبريل بعنوان "الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في مواجهة تحديات الأمن السيبراني في قطاع الطاقة." كما يقدم إدواردز حوارًا بعنوان "النجاح في دمج معلومات التقنيات التشغيلية في برنامجكم للمدراء التنفيذيين لأمن المعلومات."

يذكر أن دولة الإمارات تركز على تحولها إلى مركز عالمي للابتكار والأعمال يدعم التحول الرقمي في المنطقة، ما أدى إلى سرعة ملموسة في تبني التقنيات السحابية. ويشير تقرير حديث أصدرته ماكينزي آند كومباني إلى أن الخدمات السحابية يمكنها تحقيق قيمة تصل إلى 183 مليار دولار بحلول العام 2030 من خلال ابتكار منتجات جديدة والتوسع في إنتاجها. وفي الوقت ذاته، يسهم تقارب تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء في دعم البنية التحتية المعاصرة. وعلى خلفية ذلك التطور، تزايدت الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها المؤسسات، بينما حذر رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات بأن القطاع العام وحده يواجه حوالي 50 ألف محاولة من الهجمات السيبرانية يوميًا.

في هذا السياق، قال ماهر جاد الله، المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تينابل: "يبحث المهاجمون عن طرق عديدة ومسارات مختلفة لاختراق البيئات التقنية وإلحاق الأضرار بالمؤسسات. ولكن المؤسسات لا تقف عاجزة أمام تلك المحاولات، حيث تعمل على تأمين أسطح الهجمات بشكل مستمر، ولهذا الغرض تحتاج فرق الأمن إلى مقاربة أمنية موحدة تتجاوز الحواجز. أتطلع إلى المشاركة في فعاليات جيسيك 2024 وفرصة استعراض أحدث حلولنا التي تساعد عملاءنا في فهم المخاطر والتعامل معها."

من جهتها، أعلنت سينتينل وان SentinelOne ، المتخصصة عالميا في مجال المنصات الذاتية للأمن السيبراني، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات "جيسيك 2024". وخلال الفعالية، تسلّط SentinelOne الضوء على حلول Purple AI – وهي حلول متخصصة لتحليل أمن الذكاء الاصطناعي تمنح المؤسسات إمكانية تحديد التهديدات في وقت مبكر لتستجيب بسرعة أكبر. كما تستعرض الشركة منصة Singularity - بما فيها Singularity for Identity و Singularity Cloud Workload Security و Singularity Data Lake.

في هذا السياق، قال عزالدين حسين، المدير الإقليمي الأول لهندسة الحلول في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى "سينتينل وان": "نحن ملتزمون بتمكين المؤسسات من دخول مستقبل الأمن السيبراني بثقة. ومن خلال حلولنا القائمة على الذكاء الاصطناعي، فإنا نزود المؤسسات بالأدوات والمعلومات اللازمة لتوقع التهديدات وإدارة نقاط الضعف وحماية أصولها الرقمية في أي مكان في العالم. يعد معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات منصة ممتازة لنا للتواصل مع قادة القطاعات والشركات الناشئة المبتكرة وشركائنا في مجال الأمن السيبراني، وسنقدم للزوار العروض التفاعلية ورؤى الخبراء بالإضافة إلى المشاورات الشخصية لفهم دور حلولنا في تمكين مؤسساتهم. كما نغتنم هذه الفرصة لتجديد التزامنا بتعزيز مرونة الأمن السيبراني في المنطقة."