900 متحدث في فعاليات الدورة ال 13 من قمة AIM للاستثمار في أبوظبي

أعلنت قمة AIM للاستثمار عن مشاركة ما يزيد عن 900 شخصية من نخبة المتحدثين والخبراء حول العالم، ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من القمة والتي من المقرر عقدها تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا "، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويشارك المتحدثين هذا العام في أكثر من 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى، و27 حدث جانبي يتم تنظيمها على هامش القمة بالتعاون مع 304 شريك دولي وعالمي، لبحث محاور رئيسة تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة واليونيكورن، ومدن المستقبل ومحافظ الاستثمار العالمية والابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وتضم قائمة المتحدثين أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي ساهمت براعته الدبلوماسية ورؤيته الاستراتيجية في تعزيز التعاون والاستقرار الإقليميين، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، وهو شخصية رئيسة في تشكيل السياسة النقدية والاستقرار المالي في المنطقة، ود. سيرجي شيرمين، وزير الحكومة لمدينة موسكو، الذي يشرف على العلاقات الاقتصادية الخارجية.

وتستعرض تيريلو مولوتليجي، the Princess of the Royal Bafokeng Nation أحدث الرؤى حول التنمية المستدامة وتمكين المجتمع، كما يقدم الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، وجهات نظر قيمة حول التكامل الاقتصادي والتعاون عبر الدول العربية. أوه سي هون، عمدة مدينة سيول،

ويشارك في الحدث أيضا شخصيات بارزة من القطاع الخاص، ومنهم خورخي أرابشي، نائب رئيس القطاع الخاص في بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CAF)، وجيفري لي، الشريك الإداري لشركة Tencent Investment، وإسلام شوقي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Paymob، واحدة من أفضل 30 شركة في مجال التكنولوجيا المالية بحسب تصنيف مجلة فوربس، والذي سيقدم رؤى قيمة حول مستقبل التمويل والابتكار.

ويضم الحدث كذلك قادة الفكر مثل البروفيسور راي كوون تشونغ، رئيس لجنة الجائزة الدولية لجائزة الطاقة العالمية والحائز على جائزة نوبل، للحديث حول حلول الطاقة المستدامة، وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالميةالتابعة للأمم المتحدة، لتبادل الأفكار حول مستقبل السياحة العالمية وتأثيرها الاقتصادي. وأرميدا سالسيا أليجابانا، وكيلة الأمين العام والأمين العام التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وبهذه المناسبة قال داوود الشيزاوي رئيس قمة AIM للاستثمار ومؤسسة AIM العالمية: "يشرفنا الترحيب بهذه الكوكبة من نخبة الخبراء والمتحدثين حول العالم في مختلف القطاعات والمجالات الاستثمارية والاقتصادية، الأمر الذي يعكس اتساع رقعة تأثير قمة AIM للاستثمار على نطاق عالمي، ومن التكنولوجيا والتمويل إلى الطاقة والسياحة، ستثري خبرات المتحدثين ورؤاهم مناقشاتنا وستلهم الحلول المبتكرة لدفع النمو الاقتصادي والتنمية".

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة (AIM) للاستثمار، يتم تنظيمها بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيسي). ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 12000 مشارك يمثلون 175 دولة حول العالم.