منظومة دبي العقارية تسجّل 1260 صفقة خلال 3 أيام «عمل عن بُعد»

قال عقاريون إن المنظومة العقارية في دبي كانت تعمل عن بُعد، خلال الفترة التي تأثرت بها الدولة بالمنخفض الجوي العميق، وذلك بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي تتبناها دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال تطبيق «دبي ريست»، في وقت واصلت فيه السوق العقارية تسجيل مستويات جيدة من المبيعات. وأكدوا أن الأحوال الجوية القاسية لم تؤثر في المعاملات العقارية، إذ استمر العمل داخل السوق العقارية بكامل أطرافها، مشيرين إلى أن محافظة السوق على الأداء القوي خلال فترة الأمطار، يعكس النضج الكبير الذي وصل إليه القطاع العقاري في الإمارة.

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد حافظت السوق العقارية في دبي على حركتها دون تأثيرات قوية على المبيعات خلال فترة الأمطار الاستثنائية التي مرت بها الدولة.

وأظهر الرصد أن قيمة المبيعات خلال الفترة بين 17 و19 أبريل 2024 بلغت 2.48 مليار درهم توزعت على 1260 صفقة بيع.

أداء استثنائي

ويعكس الأداء الاستثنائي الذي تشهده عقارات دبي، النشاط المتزايد والثقة المتنامية في السوق التي ارتفعت مبيعاتها العقارية منذ بداية عام 2024 إلى 128.8 مليار درهم، وهو أعلى مستوى تسجله المبيعات العقارية في دبي تاريخياً خلال تلك الفترة من العام. كما يأتي استكمالاً لحالة الازدهار الشامل التي سجلها القطاع العقاري في دبي عقب النمو الاستثنائي خلال عام 2023، الذي شهد وصول قيمة المبيعات العقارية إلى 401 مليار درهم، والتي تُعدُّ الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية بالإمارة.

العمل عن بُعد

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة إيليو العقارية»، زاهي قشوع: إن «المنظومة العقارية كانت تعمل عن بُعد، بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي تنفذها دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال تطبيق (دبي ريست)، ما أسهم في عدم تأثر المبيعات جرّاء الحالة الجوية التي سادت الدولة والمنطقة، ودفعت إلى تنفيذ معظم الصفقات عن بُعد».

وأكد قشوع أن «السوق العقارية واصلت تسجيل مستويات جيدة من المبيعات، في دليل على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها، والفرص الاستثمارية الجاذبة الموجودة».

مستويات معتادة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستراتوم لإدارة العقارات»، سعيد الفهيم: إن «الأحوال الجوية القاسية لم تؤثر في المعاملات العقارية، إذ كان مستوى قيمة الصفقات عند المتوسط المعتاد على مدار الأسبوع الأخير».

وأضاف الفهيم أن العمل مستمر داخل السوق العقارية بكامل أطرافها، مؤكداً ثقة السوق الكبيرة في القيادة الرشيدة التي وجهت بالبدء في التقييم على مستوى الدولة، والحد من الأضرار قدر الإمكان، وتوجيه الجهات المعنية بسرعة العمل على دراسة حالة البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، وتقديم الدعم اللازم إلى جميع الأسر المتضررة.

في السياق نفسه، أكد الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، أن «محافظة السوق على الأداء القوي خلال فترة الأمطار، تعكس النضج الكبير الذي وصل إليه القطاع العقاري في دبي، واستمرارية الأداء، وثقة المستثمرين والمتعاملين في الاستثمار العقاري في دبي».

خدمات دون رسوم

وكانت شركات لإدارة المجمعات السكنية أعلنت التزامها بتقديم خدمات دون أي رسوم إضافية، وذلك في إطار آليات الاستجابة السريعة للتعامل مع آثار الظروف الجوية الطارئة، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتتضمن قائمة الخدمات التي ستتم إتاحتها: توفير سكن بديل للمتضررين، وتقديم المواد الغذائية للسكان المتضررين في المجمعات السكنية، وتوفير خدمات التعقيم ضد الحشرات. كما تشمل الخدمات توفير خدمات أمنية للأبنية السكنية، والتنسيق لتسهيل إجراءات عودة السكان إلى وحداتهم العقارية، وتوفير خدمات التنظيف الداخلية، ومتابعة أي أضرار وقعت ضمن فترة التأمين، والمساعدة في تقييم الأخطار والأضرار داخل الوحدات العقارية.

تطبيق «دبي ريست»

يُعدُّ تطبيق «دبي ريست» من «أراضي دبي» المنصة العقارية الذكية للخدمات العقارية، حيث يتم من خلاله أداء جميع الخدمات العقارية من قبل ملّاك العقار، والمستأجرين، والوسطاء، والمطورين، والمُقيّمين العقاريين، والمستثمرين وجميع الفئات المستفيدة من السوق العقارية.

كما يُمكن التطبيق ملّاك العقارات من الوصول إلى عقاراتهم من خلال محفظة عقارية توفر لهم معلومات عن أسعار عقاراتهم الحالية، والعائد الإيجاري عليها، ورسوم الخدمات على العقارات.

ويوفر «دبي ريست» محفظة عقارية شاملة لملّاك العقارات تعمل على الأجهزة الذكية تتضمن جميع الخدمات التي تمكنهم من التصرف بالعقار (بيع، شراء، تأجير، رهن).

محافظة السوق العقارية على الأداء القوي خلال فترة الأمطار يعكس النضج الكبير للقطاع في الإمارة. أرشيفية

المبيعات العقارية خلال أسبوع

بلغت قيمة المبيعات العقارية في دبي خلال الأسبوع الماضي ككل نحو 5.85 مليارات درهم، موزعة على أكثر من 1940 مبايعة. وحلّت منطقة «نخلة ديرة» في الصدارة من حيث قيمة المبايعات مسجلة 419 مليون درهم نتجت عن 55 صفقة عقارية، تليها منطقة «اليفرة 1» التي سجلت 53 صفقة بقيمة 412 مليون درهم.

وجاءت منطقة «قرية جميرا الدائرية» في المرتبة الثالثة، مسجلة 453 صفقة بقيمة 409 ملايين درهم، تليها منطقة «البرشاء الأولى» عبر صفقة واحدة بقيمة 395 مليون درهم، ثم منطقة «هورايزون» التي سجلت أربع صفقات بقيمة 239 مليون درهم.

كما شهد الأسبوع الماضي صفقات كبيرة، أبرزها صفقة رهن قطعة أرض في منطقة «سيح الدحل» بقيمة 4.2 مليارات درهم، في وقت شهدت فيه السوق العقارية بيع أرض في منطقة «البرشاء الأولى» بقيمة 395 مليون درهم.