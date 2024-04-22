«دوكاب للمعادن» تستحوذ على «جي آي سي ماجنت» العالمية

أعلنت «شركة دوكاب للمعادن»، المزود العالمي لحلول منتجات الألمنيوم والنحاس في الشرق الأوسط، استحواذها على شركة «جي آي سي ماجنت» العالمية، وهي الشركة الوحيدة الحاصلة على تصريح توريد شرائط الألمنيوم المعزولة بالورق للسوق الأميركية من الشرق الأوسط. وأفادت «دوكاب للمعادن» بأن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة الاستراتيجية لتوسيع محفظة حلولها ومنتجاتها وتوسيع نطاقها الجغرافي عالمياً.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة دوكاب»، محمد المطوع: «يُعدُّ الاستحواذ خطوة محورية في مسار النمو والابتكار لكل من (دوكاب للمعادن) و(مجموعة دوكاب)، حيث تلتزم (دوكاب للمعادن) بأعلى معايير التميّز والريادة، بفضل الكفاءات المتميزة لفرق العمل، والاستثمار في الابتكارات المتقدمة».

وأوضح أن «الاستحواذ سيعزز قدرات (مجموعة دوكاب) و(شركة دوكاب للمعادن) على صعيد تطوير خبراتهما ومواردهما المشتركة، ما يرتقي برؤية التنمية المستدامة للمجموعة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة دوكاب للمعادن»، محمد الأحمدي: «يسهم الاستحواذ على (شركة جي آي سي ماجنت) في الارتقاء بقدراتنا، كما يدعم توجهاتنا الهادفة إلى تنويع محفظتنا من الحلول والمنتجات، وتوسيع نطاق أعمالنا على المستوى العالمي».

وتابع الأحمدي: «وصولنا إلى الأسواق العالمية الكبرى، وتوفر حلولنا ومنتجاتنا في الدول المتقدمة اقتصادياً، سيسهم في تعزيز حضورنا الدولي، إذ نتوقع تحقيق نمو مستدام في الإيرادات بقيمة 40.5 مليون دولار أميركي». ويسهم استحواذ شركة «دوكاب للمعادن» على «جي آي سي ماجنت»، في توفير مجموعة سلع فريدة ضمن منظومة الحلول والمنتجات التي تقدمها الشركة، من بينها شرائح النحاس والألمنيوم المستخدمة عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسة مثل صناعة السيارات، والمحولات، وقطاع النقل، والشحن، وإنتاج المحركات والمركبات الكهربائية، فضلاً عن تطوير تطبيقات المغناطيس الكهربائي.