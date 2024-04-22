1000 وظيفة للمواطنين في القطاع الصناعي خلال 2024

انطلقت في أبوظبي، أمس، فعاليات الدورة الثانية من معرض «مُصنّعِين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام بطي المزروعي، ووكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي.

ويستمر المعرض الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، و«مجموعة أدنوك»، في الفترة من 21 إلى 23 أبريل، ويهدف إلى تمكين الكفاءات الإماراتية للعمل في القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل والتدريب التي تستشرف المستقبل على أساس الابتكار.

وكشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أنه سيتم توفير أكثر من 1000 وظيفة للمواطنين والمواطنات للعمل في الشركات الصناعية خلال العام الجاري 2024، في وقت يهدف فيه معرض «مُصنّعِين» إلى توفير أكثر من 800 فرصة عمل للإماراتيين لدى ما يزيد على 80 شركة صناعية وخدمية، في وقت سيتم فيه توفير أكثر من 200 فرصة عمل أخرى خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، إنه سيتم توفير أكثر من 1000 وظيفة للمواطنين والمواطنات للعمل في الشركات الصناعية خلال العام الجاري.

وأضاف أنه تم طرح أكثر من 800 وظيفة للشباب المواطنين خلال معرض «مصنعين»، كما تم توقيع العقود الخاصة ببعضها بالفعل، في وقت سيتم فيه توفير أكثر من 200 فرصة عمل أخرى خلال النصف الثاني من العام.

وأكد السويدي أن المعرض يشتمل على فرص حقيقية لتوظيف الكفاءات الإماراتية، كما يضم شركات مهتمة وجادة في عروضها، وهو ما تتم ترجمته في أكثر من 800 وظيفة، من بينها 150 وظيفة مخصصة لأصحاب الهمم للمرة الأولى، ليتم شغلها خلال المعرض، داعياً شباب المواطنين إلى الوجود في المعرض خلال أيامه الثلاثة، والاستفادة من وجود العدد الكبير من الشركات تحت سقف واحد.

ولفت إلى أن المعرض متخصص في توفير وظائف للمواطنين في قطاع الصناعة من مختلف المهارات والتخصصات والمؤهلات الأكاديمية، مثل قطاعات: الطاقة، والهندسة، والأغذية، والمختبرات، كما يقدم فرص عمل للمواطنين الذين يحملون درجات جامعية، أو دبلوماً، أو ثانوية عامة، فضلاً عن وجود برامج تجريبية لمن يحتاجون إلى مزيد من التأهيل لشغل الوظائف.

من جانبها، قالت مدير إدارة القيمة الوطنية المضافة في وزارة الصناعة، سلامة العوضي، إنه «تم بالفعل التوقيع على عقود لتوظيف بعض المواطنين خلال اليوم الأول للمعرض، خصوصاً في قطاع الأغذية والقطاعات الخدمية».

في السياق نفسه، كشف الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، غنام المزروعي، أن «بعض الشركات الصناعية طرح وظائف برواتب مرتفعة تساوي الرواتب في القطاع الحكومي»، مشيراً إلى أن نسبة تصل إلى 70% من الموظفين في الشركات الصناعية الذين يجرون المقابلات، ويطرحون الفرض الوظيفية على الكفاءات الإماراتية الشابة، هم من المواطنين.

وأكد المزروعي وجود إقبال فاق التوقعات من الشباب الإماراتي على المعرض، لافتاً إلى أن الإقبال في النسخة الثانية من المعرض فاق الأولى العام الماضي.

من جهته، قال رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة الوطنية المضافة في «أدنوك»، صالح الهاشمي، إن «60% على الأقل من الوظائف خلال المعرض تأتي عن طريق الشركات المحلية والعالمية التي تشكل سلسلة الإمداد والتوريد لـ(أدنوك)».

وأضاف أن الصناعة والقطاع الخاص بصفة خاصة بحاجة إلى كوادر وطنية مؤهلة وذات كفاءة في مجالات مختلفة لتنمية هذه القطاع المهم، مشدداً على أهمية قيام القطاع الخاص نفسه بتدريب وتأهيل المواطنين بشكل سريع وتنافسي، كونه الأقدر على تحديد احتياجاته، وهو ما ظهر في زيادة عقود توظيف المواطنين التي بلغت 500 وظيفة خلال الدورة الأولى من المعرض العام الماضي.

وكشف الهاشمي أن «أدنوك» أبرمت اتفاقات عدة مع شركات عالمية ومحلية، لتصنيع منتجات داخل الدولة، وتوظيف الكوادر الوطنية، ونقل الخبرات والمهارات لهم، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية في الدولة، وإعادة توجيه قيمة كبيرة للاقتصاد المحلي.

وأكد أن جهود «أدنوك» بهذا الخصوص أسفرت عن تعيين آلاف الكوادر الإماراتية في شركات القطاع الخاص المرتبطة بسلسلة التوريد لعملياتها وأنشطتها، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، مثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبرنامج «نافس».

وشدد على أن «أدنوك» تمنح الأفضلية في تقييم المناقصات لشركات القطاع الخاص التي توظف الكفاءات الإماراتية، كما تعطي الأولوية في تعاملاتها التجارية، وبناء الشراكات الاستراتيجية لموضوع تأهيل وتطوير المواهب الإماراتية، وتوفير فرص عمل نوعية وواعدة تمكنهم من بناء مسار مهني ناجح، بما يعزز مساهمتهم في نمو وتقدم دولة الإمارات.