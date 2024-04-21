"الخطوط البريطانية" تعاود تسيير رحلاتها اليومية بين أبوظبي ولندن

استقبل مطار زايد الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى العاصمة أبوظبي والتي هبطت اليوم في تمام الساعة 09:14 صباحاً.

وأعرب المسافرون وطاقم الطيران فور وصولهم إلى مطار زايد الدولي عن سعادتهم بوجودهم على متن هذه الرحلة التي كانت قد توقفت لمدة أربع سنوات.

وتُضاف هذه الوجهة الجديدة التي تربط بين مدينتي لندن وأبوظبي إلى قائمة وجهات شركات الطيران الدولية المتنامية، التي تسيّر رحلاتها اليوم من مبنى المسافرين المجهّز بأحدث المرافق في مطار زايد الدولي.

يأتي استحداث هذه الوجهة استجابةً للطلب المتنامي على تسيير المزيد من الرحلات الجوية التي تربط بين وجهتي السياحة والأعمال العالميتين في لندن وأبوظبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية والسياحية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

ويُعدّ مطار لندن هيثرو أحد أفضل خمس وجهات من حيث عدد المسافرين إليه من مطار زايد الدولي، حيث بادر 290 ألف مسافر إلى اختياره وجهة سفر في الربع الأول من العام 2024.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "يسرّنا أن نرحّب اليوم بالخطوط الجوية البريطانية التي بدأت تسيير رحلاتها اليومية من مطار زايد الدولي وإليه، لتسهيل السفر بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتعزيز قطاعي السياحة والأعمال في البلدين.

ويقدّم مبنى المسافرين الجديد في مطار زايد الدولي، المجهّز بأحدث المرافق والحائز على جوائز عالمية مرموقة، للمسافرين فرصة استثنائية للتعرّف على عاصمة دولة الإمارات التي تشتهر بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

من جانبه، قال كالوم ليمينج، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في الخطوط الجوية البريطانية: "يسعدنا الاحتفال بتدشين خطّنا إلى أبوظبي وتربط الرحلة اليومية الجديدة للخطوط الجوية البريطانية 'بريتيش أيرويز' العاصمة أبوظبي بمطار هيثرو في لندن ومدن أخرى.. وبذلك، نوفر لعملائنا وجهة أخرى ضمن شبكتنا العالمية الواسعة ونسهم في تعزيز خيارات الربط مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف ليمينج : " سنتيح لمسافرينا على متن هذه الرحلة أربع مقصورات يمكنهم الاختيار من بينها، بما في ذلك الدرجة الأولى.. إننا على ثقة تامة بأن عملاءنا سيستمتعون بهذه الخدمة الاستثنائية والأصلية التي يقدمها زملاؤنا القائمون على هذه الرحلة.. مشيرا إلى أنه انطلاقاً من الروابط الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة منذ عقود، يسهم إطلاق رحلات الخطوط الجوية البريطانية اليومية بين مطار زايد الدولي ومطار لندن هيثرو في مواصلة توطيد أواصر العلاقات بين البلدين بما فيها توثيق الروابط الثقافية والاقتصادية بينهما.