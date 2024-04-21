«دوكاب للمعادن» تستحوذ على «جي آي سي ماجنت» العالمية

أعلنت «شركة دوكاب للمعادن»، المزود العالمي لحلول منتجات الألمنيوم والنحاس في الشرق الأوسط، استحواذها على شركة «جي آي سي ماجنت» العالمية، وهي الشركة الوحيدة الحاصلة على تصريح توريد شرائط الألمنيوم المعزولة بالورق للسوق الأميركية من الشرق الأوسط.

وأفادت «دوكاب للمعادن» بأن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة الاستراتيجية لتوسيع محفظة حلولها ومنتجاتها وتوسيع نطاقها الجغرافي عالمياً، لافتة إلى أن هذا الاستحواذ يشكل إنجازاً بارزاً يضاف إلى مسيرة «دوكاب للمعادن» الهادفة إلى تعزيز عناصر الابتكار والاستدامة، كما تعكس ريادتها العالمية في قطاع المعادن.

وبحسب البيان، ستتمكن «دوكاب للمعادن» من الاستثمار في خبرات وقدرات شركة «جي آي سي ماجنت» العالمية، من خلال ضمان مستهدفاتها التنموية، وتنويع منظومة الحلول والمنتجات التي توفرها للقطاعات الصناعية المتنوعة، والارتقاء بمستويات القيمة عبر مختلف مجالات الأعمال.

استحواذ استراتيجي

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة دوكاب»، محمد المطوع: «يعد الاستحواذ الاستراتيجي لشركة دوكاب للمعادن على (جي آي سي ماجنت) خطوة محورية في مسار النمو والابتكار لكل من (دوكاب للمعادن) و(مجموعة دوكاب)، حيث تلتزم (دوكاب للمعادن) بأعلى معايير التميز والريادة، بفضل المهارات والكفاءات المتميزة لفرق العمل، والاستثمار في الابتكارات المتقدمة التي يشهدها القطاع».

وأكد أن «مجموعة دوكاب» التي تتمتع بتاريخ حافل في مجال الأعمال يمتد لأكثر من أربعة عقود، قد تمكنت من الارتقاء إلى مكانة ريادية بارزة في قطاع صناعة الكابلات والمعادن.

وأوضح المطوع أن «هذا الاستحواذ سيعزز قدرات (مجموعة دوكاب) و(شركة دوكاب للمعادن)، على صعيد تطوير خبراتهما ومواردهما المشتركة، مما يرتقي برؤية التنمية المستدامة للمجموعة عبر كافة مجالات ومستويات الأعمال».

تنويع المحفظة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة دوكاب للمعادن»، محمد الأحمدي: «يسهم الاستحواذ على (شركة جي آي سي ماجنت) في الارتقاء بقدراتنا، كما يدعم توجهاتنا الهادفة إلى تنويع محفظتنا من الحلول والمنتجات وتوسيع نطاق أعمالنا على المستوى العالمي».

وتابع الأحمدي: «وصولنا إلى الأسواق العالمية الكبرى، وتوفر حلولنا ومنتجاتنا في الدول المتقدمة اقتصادياً سيسهم في تعزيز حضورنا الدولي، إذ نتوقع تحقيق نمو مستدام في الإيرادات بقيمة 40.5 مليون دولار أميركي».

وأوضح أن «هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع تزايد الطلب على حلول ومنتجات الشركة في مختلف القطاعات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.5% عالمياً».

في السياق نفسه، أشاد أميت شاه من شركة «جي آي سي ماجنت»، بدور هذا الاستحواذ في الارتقاء بمستوى الخبرات ودعم التوجه الهادف إلى تعزيز حضور الشركة العالمي.

وقال: «يسهم دمج قدراتنا ضمن محفظة أعمال (دوكاب للمعادن) في توسيع نطاق أسواقنا، وبالتالي تقديم الحلول والمنتجات لقاعدة أكبر وأوسع من المتعاملين حول العالم. ونحن على ثقة تامة بالدور الحيوي لهذا الاستحواذ في دفع نهج النمو المستدام لصناعة المعادن دولياً».

سلع فريدة

ويسهم استحواذ شركة «دوكاب للمعادن» على «جي آي سي ماجنت»، في توفير مجموعة من السلع الفريدة ضمن منظومة الحلول والمنتجات التي تقدمها الشركة، من بينها شرائح النحاس والألمنيوم المستخدمة عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل صناعة السيارات، والمحولات، وقطاع النقل، والشحن، وإنتاج المحركات والمركبات الكهربائية، فضلاً عن تطوير تطبيقات المغناطيس الكهربائي. وتعمل «دوكاب للمعادن» على تطوير الحلول والمنتجات بما يتوافق مع متطلبات القطاعات الصناعية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في السوق، ما يعزز ريادتها عالمياً.