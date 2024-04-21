«اتحاد التأمين»: الشركات ملتزمة بالتعويض عن أضرار المنازل والمركبات

أكد اتحاد الإمارات للتأمين أن شركات التأمين في الدولة ملتزمة بالتعويض والتغطية التأمينية عن أضرار المنازل والمحتويات التي تلفت بسبب الأمطار، وفق السقف والحد الأقصى للمبالغ المتفق عليها في وثيقة التأمين، وكذلك الحال بالنسبة للسيارات.

وقال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا، محمد مظهر حمادة، لـ«الإمارات اليوم»: «جميع المؤمّن لهم، سواء التأمين الشامل للسيارات، أو المنازل والبنايات ومحتوياتها، ليست لديهم مشكلة في التعويض عما لحق بسياراتهم أو منازلهم من أضرار بسبب الأمطار، وإن حدث وتأخرت شركة في التعويض، فإن الجهة الرقابية ممثلة في المصرف المركزي موجودة، ويمكن اللجوء إليها بالشكوى في أي وقت، لكن في الغالب فإن الجميع ملتزم».

وأضاف: «المشكلة التي تحتاج إلى حل وتضافر الجهود فعلاً، هي تلك التي يواجهها من ليس لديه تأمين على محتويات بيته، أو لديه (تأمين ضد الغير) فقط بالنسبة للسيارات، فهذه الفئات تحتاج إلى دعم فعلاً».

وتابع حمادة: «غالباً ما ترفع شركات إعادة التأمين أسعارها على شركات التأمين المحلية، في حال كانت هناك تعويضات بمبالغ كبيرة، وهذا ما قد تعانيه الشركات مستقبلاً بالنسبة للتعاقدات مع شركات إعادة التأمين، لكن في كل الأحوال، فإن شركات التأمين ملتزمة حتماً بما تم الاتفاق عليه، وفق وثائق التأمين المختلفة، من دفع تعويضات عن الأضرار الواقعة بسبب الأمطار».