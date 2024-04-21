الإمارات وفنزويلا تبحثان الفرص في القطاعات الاستثمارية والتجارية

بحثت دولة الإمارات وفنزويلا الفرص المتوافرة لتطويرها وتنويع قاعدتها، خصوصاً في المجالات والقطاعات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية.

واستقبل رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو موروس، وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وذلك في إطار زيارة وفد دولة الإمارات إلى عدد من دول أميركا اللاتينية.

ونقل الزيودي، خلال اللقاء، تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لفنزويلا الصديقة وشعبها المزيد من الرقي والتقدم.

وحمّل رئيس فنزويلا، الزيودي، تحياته إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار والرخاء، معرباً عن خالص تمنياته بالسلامة لدولة الإمارات وشعبها، إثر الظروف المناخية الصعبة والأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة.

وأكد الرئيس الفنزويلي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات، بما يعزز مسارات التعاون بين البلدين الصديقين نحو آفاق أوسع، مشيداً بجهود دولة الإمارات في ترسيخ أسس الاستقرار والازدهار الدولي انطلاقاً من علاقاتها المؤثرة مع مختلف دول العالم.

وتأتي زيارة وفد الإمارات إلى فنزويلا ضمن جولة إلى عدد من دول أميركا اللاتينية، حيث وقّعت دولة الإمارات خلال اليومين الماضيين اتفاقيتي شراكة اقتصادية شاملة مع كوستاريكا وكولومبيا.