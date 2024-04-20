دبي.. الوجهة الأولى «أوسطياً» لرجال الأعمال الأميركيين

حلّت دبي في المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط، كأكثر وجهة زيارة للمسافرين من رجال الأعمال الأميركيين، وذلك وفقاً لدراسة اتجاهات السفر الصادرة عن شركة «بي سي دي ترافل»، ومقرها هولندا. وجاءت الإمارة أيضاً ضمن قائمة أبرز 10 مدن حول العالم لسفر رجال الأعمال في الولايات المتحدة.

وذكرت الشركة في الدراسة - التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها - أن بياناتها استندت إلى رحلات الطيران، وتأجير السيارات في الولايات المتحدة عام 2023، لافتة إلى أن التصنيف العالمي لوجهات رجال الأعمال الأميركيين شمل مدينتين آسيويتين، فضلاً عن دبي، هما: طوكيو اليابانية، وسيؤول الكورية الجنوبية، ضمن قائمة أبرز 10 محطات عالمية. وأوضحت أن «التصنيف شمل أيضاً سبع مدن أوروبية هي: لندن البريطانية، وفرانكفورت الألمانية، وأمستردام الهولندية، وباريس الفرنسية، وميونيخ الألمانية، وزيوريخ السويسرية، ودبلن الإيرلندية». وتابعت الشركة في الدارسة: «على المستوى العالمي، تعافى قطاع سفر الأعمال بنسبة 90%، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة (كورونا)»، مشيرة إلى أن عوامل مثل الظروف الاقتصادية، والعمل عن بُعد، ستستمر في التأثير على سفر الأعمال. وأشارت الشركة في دراستها إلى أن مدينة نيويورك الأميركية هي مركز المغادرة الأكثر استخداماً للرحلات الجوية العابرة للقارات. في السياق نفسه، قالت مجموعة «فورورد كيز» المتخصصة في تحليلات السفر، إن «حجوزات الطيران على مقاعد (درجة الأعمال) إلى دبي سجّلت نمواً بنسبة 43% خلال الربع الأخير من عام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل مستويات الجائحة». واستقبلت دبي أكبر عدد من الزوّار الدوليين على الإطلاق في عام 2023، بإجمالي 17.15 مليون زائر دولي، وبزيادة سنوية تبلغ 19.4%، مقارنةً بالرقم المسجّل في عام 2022، الذي بلغ 14.36 مليون زائر، كما تجاوز الرقم القياسي السابق لعدد الزوّار البالغ 16.73 مليون زائر في عام 2019.

. «فورورد كيز»: «حجوزات الطيران على مقاعد (درجة الأعمال) إلى دبي سجّلت نمواً بنسبة 43% خلال الربع الأخير من عام 2023».