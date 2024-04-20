"فلاي دبي" تشغل جدول رحلاتها بالكامل من المبنيين 2 و3 بمطار دبي الدولي

قال متحدث باسم شركة فلاي دبي إن الناقلة عادت إلى تشغيل جدول رحلاتها بالكامل من المبنيين 2 و 3 بمطار دبي الدولي، مضيفاً: سيستمر تركيزنا خلال الأيام المقبلة على توفير الدعم لمسافرينا الذين تأثرت خطط سفرهم.

وقالت الناقلة إنه تم التواصل مع المسافرين الذين حجزوا عبر موقعها الشبكي والذين تم إلغاء حجوزاتهم عبر البريد الإلكتروني بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.

وأضافت: يُنصح المسافرون الذين حجزوا من خلال وكيل السفر بالتواصل معهم مباشرة بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز، ويُنصح المسافرون بالتحقق من حالة الرحلة على موقع الناقلة.