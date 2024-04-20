الأسهم تستقطب 8.32 مليارات درهم سيولة في 5 جلسات

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 8.32 مليارات درهم على مدار الجلسات الخمس الأولى من الأسبوع الجاري (الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة)، وهي أول خمس جلسات بعد عطلة عيد الفطر، ليأتي ذلك مع تركيز المتعاملين على أسهم قطاعات رئيسة وترقبهم للإفصاح عن نتائج الربع الأول من العام الجاري.

وتوزّعت السيولة بواقع 6.07 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و2.25 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على 2.49 مليار سهم من خلال أكثر من 154.23 ألف صفقة.

وبنهاية تعاملات أمس (الجمعة)، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي 0.79%، ليغلق عند 4174.56 نقطة، بعد التداول على 174.046 مليون سهم بقيمة 310.65 ملايين درهم عبر تنفيذ 8.9 آلاف صفقة. وكان سهم «إعمار العقارية» الأكثر نشاطاً في سوق دبي المالي بقيمة 88.54 مليون درهم متراجعاً بنسبة 1.07% بالغاً 8.29 دراهم.

بدوره، تراجع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» في نهاية تداولات أمس، بنسبة 0.61% إلى مستوى 9126.1 نقطة، بعد تداول 322.78 مليون سهم بقيمة 1.32 مليار درهم عبر 13.77 ألف صفقة. وكان سهم «العالمية القابضة» الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي بقيمة 75.034 مليون درهم مستقراً عند مستوى 399.5 درهماً.